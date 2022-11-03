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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Юнион СЖ - Унион
Юнион СЖ - Унион: обзор матча 03 ноября 2022
Юнион СЖ
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
0 : 1
Завершен
Унион
6'
С. Михель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Унион
90'
+1
Желтая карточка
К. Триммель
89'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
Желтая карточка
Д. Эккерт
80'
Желтая карточка
С. Адингра
78'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Т. Теума
72'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
И. Кандусс
72'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Л. Амани
65'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
Д. Ванзейр
64'
62'
Замена
К. Беренс
️️️️
С. Михель
62'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Я. Хаберер
62'
Замена
А. Шафер
️️️️
Г. Харагучи
48'
Желтая карточка
Я. Хаберер
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Г. Нильссон
46'
46'
Замена
Л. Грил
️️️️
Ф. Реннов
9'
Желтая карточка
Ш. Бекер
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Михель
Пас отдал
Ш. Бекер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
30
Янник Стайн
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Джордан
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
16
Берджесс
26
Сайкс
27
Кандусс
2
Ньивкоп
10
Теума
10
Амани
44
Линен
7
Адингра
13
Ванзейр
9
Нильссон
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
2
Лейте
31
Кнохе
26
Рюэрсон
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
19
Хаберер
23
Бекер
11
Михель
10
Амани
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Амани
10
Теума
6
Родригес
6
Родригес
10
Теума
27
Кандусс
94
Лапуссен
94
Лапуссен
27
Кандусс
9
Нильссон
22
Бонифаци
22
Бонифаци
9
Нильссон
13
Ванзейр
10
Эккерт
10
Эккерт
13
Ванзейр
1
Реннов
22
Грил
22
Грил
1
Реннов
78
Харагучи
13
Шафер
13
Шафер
78
Харагучи
19
Хаберер
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Хаберер
11
Михель
91
Беренс
91
Беренс
11
Михель
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
Остались в запасе
Юнион СЖ
Унион
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
30
Янник Стайн
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Юнион СЖ - Унион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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