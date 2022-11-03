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Лига Европы 2026/2027
Буде-Глимт - ПСВ
Буде-Глимт - ПСВ: обзор матча 03 ноября 2022
Буде-Глимт
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
90+3'
Н. Цугель
36'
А. Сампстед (АГ)
52'
Й. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - ПСВ
ГОЛ! 1:2!
Н. Цугель
Пас отдал
У. Салтнес
90'
+3
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
83'
Замена
Н. Цугель
️️️️
О. Сольбаккен
75'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
Д. Мвука
75'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Д. Сери
75'
Замена
У. Салтнес
️️️️
У. Ветлесен
75'
70'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Мадуэке
59'
Желтая карточка
А. Рамальо
52'
ГОЛ! 0:2!
Й. Бакайоко
Пас отдал
А. Эль-Гази
Желтая карточка
Д. Сери
49'
46'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Д. Верман
46'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Л. де Йонг
46'
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Обиспо
36'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Сампстед
Пас отдал
К. Хувер
Желтая карточка
У. Ветлесен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
22
Хейбротен
5
Сери
2
Лоде
7
Берг
10
Ветлесен
11
Гренбек
22
Мвука
9
Сольбаккен
11
Эспейор
4-1-3-2
16
Дроммел
25
Хувер
4
Тезе
4
Обиспо
22
Оппегард
25
Верман
11
Бакайоко
37
Ледесма
20
Тил
26
де Йонг
20
Мадуэке
5
Сери
16
Конрадсен
16
Конрадсен
5
Сери
10
Ветлесен
14
Салтнес
14
Салтнес
10
Ветлесен
22
Мвука
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
22
Мвука
9
Сольбаккен
11
Цугель
11
Цугель
9
Сольбаккен
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
4
Обиспо
5
Рамальо
5
Рамальо
4
Обиспо
25
Верман
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
25
Верман
26
де Йонг
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
26
де Йонг
20
Мадуэке
11
Вертессен
11
Вертессен
20
Мадуэке
Остались в запасе
Буде-Глимт
ПСВ
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
7
Хави Симонс
ПВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Буде-Глимт - ПСВ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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