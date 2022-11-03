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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коринтианс
Фламенго - Коринтианс: обзор матча 03 ноября 2022
Фламенго
03.11.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Коринтианс
48'
М. Франка
43'
Д. Кейрос
75'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Коринтианс
86'
Желтая карточка
Рони
84'
Замена
Жил
️️️️
Жулиано
84'
Замена
Фагнер
️️️️
Б. Мендес
Замена
M. Lima
️️️️
М. Франка
83'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Мариньо
83'
Замена
Родиней
️️️️
Эвертон
82'
75'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Алберто
Пас отдал
Б. Мендес
73'
Замена
Рони
️️️️
Д. Кейрос
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Э. Пульгар
67'
67'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Р. Гедес
67'
Замена
Рамиро
️️️️
М. Витал
ГОЛ! 1:1!
М. Франка
Пас отдал
Эвертон
48'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кейрос
Пас отдал
М. Витал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
6
Игор Жезус
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
23
Гиоване
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Соуза
6
Айртон
15
Бруно
23
Пабло
2
Матеузиньо
5
Пульгар
23
Видаль
30
Уго
7
Мариньо
7
Эвертон
26
Франка
4-1-2-2-1
1
Кассио
2
Бальбуэна
4
Мендес
30
Ренан
6
Сантос
15
Вера
37
Ду Кейрос
10
Витал
20
Жулиано
10
Гедес
9
Алберто
7
Эвертон
23
Родиней
23
Родиней
7
Эвертон
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
5
Пульгар
35
Гомес
35
Гомес
5
Пульгар
7
Мариньо
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
7
Мариньо
26
Франка
19
19
26
Франка
4
Мендес
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Мендес
20
Жулиано
4
Жил
4
Жил
20
Жулиано
37
Ду Кейрос
70
Рони
70
Рони
37
Ду Кейрос
10
Витал
17
Рамиро
17
Рамиро
10
Витал
10
Гедес
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Гедес
Остались в запасе
Фламенго
Коринтианс
23
Матеус Кунья
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
1
Карлос Мигел
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
99
Werton
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Фламенго - Коринтианс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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