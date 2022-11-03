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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 ноября 2022
Реал Сосьедад
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 6 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
17'
А. Гарначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
88'
Желтая карточка
Д. Далот
83'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
А. Гарначо
83'
Замена
Фред
️️️️
К. Эриксен
Замена
И. Субельдия
️️️️
Б. Мендес
83'
Замена
Й. Магунаселайя
️️️️
А. Серлот
82'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
73'
Замена
А. Гевара
️️️️
К. Фернандес Луна
73'
72'
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
Б. Мендес
64'
62'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Замена
Р. Наварро
️️️️
П. Марин
58'
Замена
А. Элустондо
️️️️
А. Горосабель
58'
58'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
В. Линделеф
58'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. ван де Бек
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарначо
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
15
Пабло Марин
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Йон Магунаселайя
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Манчестер Юнайтед
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
7
Фред
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
4-3-1-2
1
Ремиро
15
Рико
16
Пачеко
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
15
Марин
10
Мендес
14
Фернандес Луна
9
Серлот
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
6
Мартинес
29
Линделеф
23
Шоу
5
Каземиро
6
ван де Бек
24
Эриксен
8
Фернандеш
17
Гарначо
7
Роналду
2
Горосабель
6
Элустондо
6
Элустондо
2
Горосабель
10
Мендес
5
Субельдия
5
Субельдия
10
Мендес
14
Фернандес Луна
6
Гевара
6
Гевара
14
Фернандес Луна
9
Серлот
11
Магунаселайя
11
Магунаселайя
9
Серлот
15
Марин
23
Наварро
23
Наварро
15
Марин
17
Гарначо
5
Магуайр
5
Магуайр
17
Гарначо
29
Линделеф
8
Мактоминей
8
Мактоминей
29
Линделеф
24
Эриксен
7
Фред
7
Фред
24
Эриксен
6
ван де Бек
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
6
ван де Бек
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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