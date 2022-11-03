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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Лацио
Фейеноорд - Лацио: обзор матча 03 ноября 2022
Фейеноорд
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
64'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Лацио
90'
+6
Вторая желтая
Л. Ромеро
90'
+6
Желтая карточка
Л. Ромеро
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Тимбер
90'
+2
89'
Желтая карточка
И. Проведель
87'
Желтая карточка
А. Марушич
Желтая карточка
К. Тимбер
87'
87'
Желтая карточка
Патрик
Желтая карточка
С. Хименес
87'
80'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
М. Кансельери
79'
Желтая карточка
М. Кансельери
77'
Желтая карточка
Педро
Замена
П. Валемарк
️️️️
И. Пайшао
72'
67'
Замена
М. Весино
️️️️
Т. Башич
67'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Антонио
ГОЛ! 1:0!
С. Хименес
Пас отдал
К. Хартман
64'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
63'
63'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
52'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Замена
К. Хартман
️️️️
М. Лопес
46'
46'
Замена
А. Марушич
️️️️
М. Лаццари
32'
Желтая карточка
М. Лаццари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
4-2-3-1
1
Бейлов
15
Лопес
17
Ганцко
18
Траунер
2
Гертрейда
23
Тимбер
10
Кекчю
24
Дилросун
17
Шиманьски
14
Пайшао
90
Данило
4-3-3
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
4
Патрик
4
Хюсай
22
Милинкович-Савич
8
Антонио
19
Башич
22
Кансельери
10
Дзакканьи
7
Андерсон
15
Лопес
3
Хартман
3
Хартман
15
Лопес
23
Тимбер
27
Виффер
27
Виффер
23
Тимбер
14
Пайшао
10
Валемарк
10
Валемарк
14
Пайшао
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
19
Башич
15
Весино
15
Весино
19
Башич
8
Антонио
32
Катальди
32
Катальди
8
Антонио
22
Кансельери
15
Ромеро
15
Ромеро
22
Кансельери
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Фейеноорд
Лацио
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фейеноорд - Лацио
2
1
8
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
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