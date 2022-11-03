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Динамо К - Фенербахче
Динамо К - Фенербахче: обзор матча 03 ноября 2022
Динамо К
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
23'
А. Гюлер
45+2'
В. Арао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Фенербахче
Желтая карточка
С. Сидорчук
90'
+3
90'
Желтая карточка
Э. Мор
79'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
Линкольн
74'
Замена
М. Зайц
️️️️
В. Арао
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
К. Вивчаренко
71'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Буяльский
71'
Вторая желтая
И. Забарный
68'
64'
Желтая карточка
А. Салаи
64'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Э. Валенсия
64'
Замена
Ж. Педро
️️️️
М. Батшуайи
64'
Замена
Э. Мор
️️️️
А. Гюлер
Желтая карточка
И. Забарный
57'
Желтая карточка
Д. Гармаш
52'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
46'
Замена
В. Кабаев
️️️️
А. Беседин
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
В. Арао
Пас отдал
А. Гюлер
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Гюлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
18
Линкольн
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
Фенербахче
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-3-1-2
1
Бущан
2
Вивчаренко
6
Забарный
4
Попов
18
Тымчик
8
Сидорчук
19
Шепелев
29
Буяльский
11
Цыганков
41
Беседин
19
Ванат
3-1-2-2-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
41
Салаи
15
Арао
19
Креспо
24
Кадиоглу
15
Гюлер
18
Линкольн
44
Батшуайи
13
Валенсия
29
Буяльский
20
Караваев
20
Караваев
29
Буяльский
2
Вивчаренко
94
Кедзиора
94
Кедзиора
2
Вивчаренко
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
41
Беседин
22
Кабаев
22
Кабаев
41
Беседин
18
Линкольн
7
Алиоски
7
Алиоски
18
Линкольн
15
Арао
8
Зайц
8
Зайц
15
Арао
13
Валенсия
17
Кахведжи
17
Кахведжи
13
Валенсия
15
Гюлер
7
Мор
7
Мор
15
Гюлер
44
Батшуайи
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
44
Батшуайи
Остались в запасе
Динамо К
Фенербахче
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
11
Кахим Паррис
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
11
Кахим Паррис
ПВ
Остались в запасе
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Динамо К - Фенербахче
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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