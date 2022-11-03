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Лига конференций 2026/2027
Силькеборг - Андерлехт
Силькеборг - Андерлехт: обзор матча 03 ноября 2022
Силькеборг
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, группа B, 6 тур
0 : 2
Завершен
Андерлехт
20'
Л. Рафаэлов
90+5'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Андерлехт
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Б. Раман
Пас отдал
Ф. Силва
86'
Желтая карточка
Ф. Силва
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
86'
Замена
А. Линд
️️️️
Т. Сальквист
86'
82'
Замена
А. Диавара
️️️️
М. Ашимеру
Желтая карточка
П. Маттссон
79'
78'
Замена
И. Абдулразак
️️️️
Н. Садики
78'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Рафаэлов
71'
Желтая карточка
З. Дебаст
Замена
Т. Адамсен
️️️️
Н. Хелениус
70'
58'
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Амузу
58'
Замена
У. Худт
️️️️
Х. Делкруа
Замена
П. Маттссон
️️️️
М. Бринк
46'
28'
Желтая карточка
Х. Делкруа
Красная карточка
А. Клинге
26'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Я. Версхарен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
6
Тео Леони
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
3
Сальквист
3
Феликс
22
Сонне
23
Тордарсон
19
Клинге
7
Куск
6
Бринк
8
Йоргенсен
9
Хелениус
4-5-1
1
ван Кромбрадж
6
Дебаст
3
Делкруа
27
Садики
14
Вертонген
10
Арнстад
16
Версхарен
11
Рафаэлов
9
Амузу
18
Ашимеру
21
Силва
6
Бринк
7
Маттссон
7
Маттссон
6
Бринк
3
Сальквист
11
Линд
11
Линд
3
Сальквист
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
9
Хелениус
8
Адамсен
8
Адамсен
9
Хелениус
3
Делкруа
29
Худт
29
Худт
3
Делкруа
18
Ашимеру
24
Диавара
24
Диавара
18
Ашимеру
27
Садики
21
Абдулразак
21
Абдулразак
27
Садики
9
Амузу
14
Раман
14
Раман
9
Амузу
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Силькеборг
Андерлехт
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
6
Тео Леони
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
23
Роберт Гояни
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
33
Rik Vercauteren
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
6
Тео Леони
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Андерлехт
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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