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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Мальме
Брага - Мальме: обзор матча 03 ноября 2022
Брага
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
2 : 1
Завершен
Мальме
36'
Р. Орта
55'
А. Джало
77'
П. Сейдиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Мальме
Желтая карточка
Э. Инфанде
90'
+6
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
П. Сейдиу
Пас отдал
И. Телин
73'
Замена
С. Пенья
️️️️
Э. Ракип
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Р. Орта
73'
61'
Замена
П. Сейдиу
️️️️
М. Буя Турай
61'
Замена
И. Телин
️️️️
О. Тойвонен
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Мусрати
59'
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Р. Гомеш
59'
58'
Желтая карточка
М. Халуш
ГОЛ! 2:0!
А. Джало
55'
Желтая карточка
П. Оливейра
48'
Замена
А. Джало
️️️️
А. Руис
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
24
Симон Банза
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
18
Ромен Гэлл
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
16
Диего Лайнес
ПВ
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Мальме
12
Виктор Андерссон
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Серхио Пенья
АП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Секейра
2
Гомес
21
Гомеш
73
Мусрати
21
Орта
8
Каштру
9
Руис
24
Банза
3-5-1-1
27
Далин
2
Беймо
37
Халуш
6
Хаджикадунич
10
Кристиансен
5
Рикс
6
Ракип
15
Ларссон
11
Тойвонен
18
Гэлл
95
Буя Турай
21
Гомеш
28
Инфанде
28
Инфанде
21
Гомеш
73
Мусрати
10
Рачич
10
Рачич
73
Мусрати
21
Орта
16
Лайнес
16
Лайнес
21
Орта
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
9
Руис
25
Джало
25
Джало
9
Руис
6
Ракип
6
Пенья
6
Пенья
6
Ракип
95
Буя Турай
24
Сейдиу
24
Сейдиу
95
Буя Турай
11
Тойвонен
92
Телин
92
Телин
11
Тойвонен
Остались в запасе
Брага
Мальме
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
12
Виктор Андерссон
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Андреас Георгсон
Статистика матча Брага - Мальме
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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