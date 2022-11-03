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Лига конференций 2026/2027
Жальгирис - Слован
Жальгирис - Слован: обзор матча 03 ноября 2022
Жальгирис
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, группа H, 6 тур
1 : 2
Завершен
Слован
47'
Ф. Кьереме
15'
А. Чаврич
23'
А. Чаврич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Слован
90'
+2
Замена
Ю. Медведев
️️️️
Л. Паушек
90'
+2
Замена
В. Де Марко
️️️️
Г. Чакветадзе
90'
+2
Замена
А. Грин
️️️️
Э. Рамирес
Замена
С. Миколюнас
️️️️
Ф. Урега
90'
+2
89'
Пенальти не реализован!
Г. Чакветадзе
83'
Желтая карточка
Л. Паушек
76'
Желтая карточка
В. Вайсс
76'
Замена
А. Мустафич
️️️️
В. Вайсс
Замена
О. Вербицкас
️️️️
О. Буфф
74'
Желтая карточка
О. Буфф
67'
63'
Желтая карточка
Д. Канкава
62'
Замена
Я. Жмрхаль
️️️️
А. Чаврич
Желтая карточка
Ф. Кьереме
60'
49'
Желтая карточка
Э. Рамирес
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кьереме
Пас отдал
Р. Оливейра
47'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
М. Миличкович
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Чаврич
Пас отдал
Г. Чакветадзе
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Чаврич
Пас отдал
Э. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
11
Франсис Кьереме
ПВ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Слован
1
Адриан Чован
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
15
Иван Татомирович
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
25
Андре Грин
ЛВ
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гертмонас
12
Мамич
3
Павелич
26
Любисавлевич
95
Бопесу
5
Горобсов
70
Урега
15
Буфф
10
Миличкович
11
Кьереме
27
Ойевуси
4-4-1-1
1
Чован
25
Паушек
4
Кашия
14
Абена
36
Ловат
23
Канкава
7
Вайсс
30
Чакветадзе
33
Куцка
77
Чаврич
24
Рамирес
70
Урега
13
Миколюнас
13
Миколюнас
70
Урега
15
Буфф
22
Вербицкас
22
Вербицкас
15
Буфф
10
Миличкович
19
Оливейра
19
Оливейра
10
Миличкович
30
Чакветадзе
81
Де Марко
81
Де Марко
30
Чакветадзе
25
Паушек
17
Медведев
17
Медведев
25
Паушек
77
Чаврич
17
Жмрхаль
17
Жмрхаль
77
Чаврич
7
Вайсс
20
Мустафич
20
Мустафич
7
Вайсс
24
Рамирес
25
Грин
25
Грин
24
Рамирес
Остались в запасе
Жальгирис
Слован
25
Томислав Дука
ВР
15
Иван Татомирович
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
15
Иван Татомирович
ЦЗ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
24
Мотиеюс Бурба
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
33
Ричард Кризан
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Жальгирис - Слован
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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