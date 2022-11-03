Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Словацко
Партизан - Словацко: обзор матча 03 ноября 2022
Партизан
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Словацко
41'
Б. Натхо (П)
73'
О. Михалик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Словацко
Замена
С. Саничанин
️️️️
Б. Натхо
90'
+4
Желтая карточка
С. Маркович
90'
+3
Желтая карточка
С. Урошевич
90'
+3
Желтая карточка
И. Вуячич
90'
+2
Желтая карточка
Х. Траоре
88'
Замена
А. Лутовац
️️️️
К. Мениг
88'
87'
Замена
О. Шашинка
️️️️
М. Кохут
82'
Замена
П. Юрошка
️️️️
Д. Хользер
73'
ГОЛ! 1:1!
О. Михалик
Пас отдал
М. Томич
Замена
А. Павлович
️️️️
К. Белич
72'
62'
Замена
М. Хавлик
️️️️
Ф. Вехета
62'
Замена
О. Михалик
️️️️
М. Доски
62'
Замена
М. Томич
️️️️
С. Хофманн
Желтая карточка
А. Филипович
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
41'
40'
Желтая карточка
Я. Калабишка
16'
Желтая карточка
П. Шимко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
48
Матея Стасевич
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
8
Хамиду Траоре
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
5
Данило Пантич
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
4-2-2-1-2
1
Попович
28
Урошевич
15
Маркович
5
Вуячич
48
Стасевич
17
Белич
8
Траоре
6
Филипович
10
Натхо
11
Мениг
10
Рикарду
34
Диабате
3-2-2-1-2
1
Нгуйен
95
Хользер
6
Хофманн
4
Шимко
91
Калабишка
14
Доски
28
Даничек
88
Левин
21
Кохут
27
Вехета
11
Бранднер
10
Натхо
6
Саничанин
6
Саничанин
10
Натхо
11
Мениг
15
Лутовац
15
Лутовац
11
Мениг
17
Белич
20
Павлович
20
Павлович
17
Белич
6
Хофманн
27
Томич
27
Томич
6
Хофманн
27
Вехета
20
Хавлик
20
Хавлик
27
Вехета
95
Хользер
77
Юрошка
77
Юрошка
95
Хользер
21
Кохут
27
Шашинка
27
Шашинка
21
Кохут
14
Доски
17
Михалик
17
Михалик
14
Доски
Остались в запасе
Партизан
Словацко
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
5
Данило Пантич
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
5
Данило Пантич
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Партизан - Словацко
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Партизан
Новости команд
Все
Партизан
Словацко
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+