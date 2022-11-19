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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Турция - Чехия
Турция - Чехия: обзор матча 19 ноября 2022
Турция
19.11.2022, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Чехия
31'
Э. Унал
70'
Х. Чалханоглу
56'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Турция - Чехия
90'
+1
Замена
П. Стронати
️️️️
А. Матею
85'
Замена
А. Русек
️️️️
А. Барак
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Ундер
81'
Замена
И. Юкшек
️️️️
Х. Чалханоглу
80'
73'
Замена
J. Navratil
️️️️
Я. Жмрхаль
73'
Замена
P. Schwarz
️️️️
В. Черны
ГОЛ! 2:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Д. Ундер
70'
Замена
А. Гюлер
️️️️
Д. Синик
68'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Э. Унал
68'
Замена
Т. Санук
️️️️
О. Кабак
60'
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
Д. Сеюнджу
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
В. Черны
Пас отдал
В. Цоуфал
46'
Замена
Т. Коубек
️️️️
И. Павленка
46'
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Пекхарт
ГОЛ! 1:0!
Э. Унал
Пас отдал
Д. Ундер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
0
Доган Алемдар
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
0
Догукан Синик
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
0
Онур Булут
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Антонин Барак
АП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Дженк Озкаджар
ЦЗ
0
Тайип Санук
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
0
Эмирхан Ильхан
ЦП
13
Беркай Озкан
ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
0
Умут Бозок
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
Матей Халуш
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
0
J. Navratil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
0
M. Trmal
ЦФ
0
Petr Schwarz
ЦФ
10
Антонин Русек
ЦФ
4-3-2-1
0
Алемдар
13
Эльмали
4
Сеюнджу
4
Акайдын
15
Кабак
10
Чалханоглу
5
Озкан
0
Булут
0
Синик
7
Ундер
9
Унал
4-2-1-1-2
23
Павленка
5
Цоуфал
17
Матею
24
Брабец
6
Зима
21
Крал
22
Соучек
7
Жмрхаль
7
Барак
18
Черны
10
Пекхарт
4
Сеюнджу
13
Озкаджар
13
Озкаджар
4
Сеюнджу
15
Кабак
0
Санук
0
Санук
15
Кабак
7
Ундер
13
Озкан
13
Озкан
7
Ундер
10
Чалханоглу
16
Юкшек
16
Юкшек
10
Чалханоглу
0
Синик
8
Гюлер
8
Гюлер
0
Синик
9
Унал
9
Тосун
9
Тосун
9
Унал
23
Павленка
23
Коубек
23
Коубек
23
Павленка
17
Матею
7
Стронати
7
Стронати
17
Матею
7
Жмрхаль
0
0
7
Жмрхаль
10
Пекхарт
13
Хытил
13
Хытил
10
Пекхарт
18
Черны
0
0
18
Черны
7
Барак
10
Русек
10
Русек
7
Барак
Остались в запасе
Турция
Чехия
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
0
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
0
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
Матей Халуш
ЦЗ
0
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
0
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
0
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
3
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
Матей Халуш
ЦЗ
0
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Турция - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
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0 : 2
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