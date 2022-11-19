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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Шахтер
Днепр-1 - Шахтер: обзор матча 19 ноября 2022
Днепр-1
19.11.2022, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
21'
А. Пихаленок
53'
А. Довбик
17'
М. Мудрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Шахтер
Желтая карточка
А. Довбик
89'
85'
Желтая карточка
М. Мудрик
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
85'
83'
Желтая карточка
В. Бондарь
80'
Замена
И. Петряк
️️️️
Т. Степаненко
Замена
А. Назаренко
️️️️
А. Гуцуляк
72'
63'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
63'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
Е. Назарина
ГОЛ! 2:1!
А. Довбик
Пас отдал
А. Пихаленок
53'
35'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
С. Кривцов
Желтая карточка
Э. Сарапий
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Пихаленок
Пас отдал
А. Гуцуляк
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Мудрик
Пас отдал
А. Бондаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
25
Бузанелло
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-3-1-1
93
Валеф
25
Бузанелло
5
Сваток
3
Адамюк
25
Амаш
5
Сарапий
8
Бабенко
15
Рубчинский
8
Пихаленок
11
Гуцуляк
9
Довбик
4-1-1-3-1
1
Трубин
27
Кривцов
5
Бондарь
22
Матвиенко
15
Михайличенко
27
Степаненко
29
Назарина
19
Бондаренко
10
Судаков
27
Мудрик
14
Сикан
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
11
Гуцуляк
7
Назаренко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
27
Кривцов
3
Тэйлор
3
Тэйлор
27
Кривцов
29
Назарина
8
Крыськив
8
Крыськив
29
Назарина
27
Степаненко
7
Петряк
7
Петряк
27
Степаненко
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
Остались в запасе
Днепр-1
Шахтер
33
Валерий Юрчук
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
10
Фарес Бахлули
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Днепр-1 - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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