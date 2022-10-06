Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Аполлон
АЗ Алкмаар - Аполлон: обзор матча 06 октября 2022
АЗ Алкмаар
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа E, 3 тур
3 : 2
Завершен
Аполлон
16'
Й. Одгор
62'
Д. де Вит (П)
85'
Й. Карлссон
19'
П. Йостен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Аполлон
88'
Желтая карточка
Ва
ГОЛ! 3:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
М. Керкез
85'
85'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Э. Хенти
Замена
Р. Базур
️️️️
Д. де Вит
81'
77'
Замена
Н. Дигини
️️️️
П. Артиматас
63'
Замена
И. Колл
️️️️
И. Шахар
63'
Замена
Ва
️️️️
П. Йостен
63'
Замена
Б. Жради
️️️️
Д. Шполярич
Замена
М. Лахдо
️️️️
П. Хацидиакос
63'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
М. Деккер
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. де Вит
62'
19'
ГОЛ! 1:1!
П. Йостен
Пас отдал
И. Питтас
ГОЛ! 1:0!
Й. Одгор
Пас отдал
П. Хацидиакос
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Данило Шполярич
ОП
36
Идо Шахар
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
17
Патрик Йостен
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
20
Ва
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
10
Бассел Жради
ЦП
11
Багали Дабо
ЦП
30
Николя Дигини
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Верхюлст
28
Сугавара
31
Беукема
23
Деккер
6
Керкез
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
9
ван Бредероде
21
Одгор
4-1-3-2
1
Йованович
15
Кабраль
4
Артиматас
33
Йованович
24
Хаммас
20
Шполярич
36
Шахар
25
Кириаку
28
Питтас
19
Хенти
17
Йостен
23
Деккер
13
Ванхесден
13
Ванхесден
23
Деккер
20
де Вит
23
Базур
23
Базур
20
де Вит
4
Хацидиакос
15
Лахдо
15
Лахдо
4
Хацидиакос
36
Шахар
77
Колл
77
Колл
36
Шахар
20
Шполярич
10
Жради
10
Жради
20
Шполярич
19
Хенти
11
Дабо
11
Дабо
19
Хенти
17
Йостен
20
Ва
20
Ва
17
Йостен
4
Артиматас
30
Дигини
30
Дигини
4
Артиматас
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Аполлон
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Аполлон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Аполлон
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+