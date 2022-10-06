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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе: обзор матча 06 октября 2022
Атлетико Гойяненсе
06.10.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
3 : 2
Завершен
Флуминенсе
45+1'
Д. Чурин (П)
75'
Г. Баральяс
89'
М. Фрейтас
5'
Д. Ариас (П)
37'
Г. Кано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
90'
+1
Замена
Виллиан
️️️️
Кристиано
ГОЛ! 3:2!
М. Фрейтас
Пас отдал
Жефферсон
89'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
D.
87'
81'
Замена
Маррони
️️️️
Ф. Мело
80'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Калегари
80'
Замена
М. Араухо
️️️️
Натан
ГОЛ! 2:2!
Г. Баральяс
75'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
В. Маранхао
74'
Желтая карточка
Л. Перейра
73'
69'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Д. Ариас
Замена
Жоржиньо
️️️️
Шейлон
67'
Желтая карточка
Жефферсон
65'
Замена
Жефферсон
️️️️
А. Энрике
46'
Замена
Л. Перейра
️️️️
Л. Фернандо
46'
Желтая карточка
Г. Баральяс
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Чурин
45'
+1
Желтая карточка
Айртон
41'
37'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кано
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
23
Dudu
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
2
Калегари
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
38
Лео Перейра
ПВ
Флуминенсе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
11
Алан
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Ренан
6
Энрике
4
Вандерсон
34
Газал
5
Маранхао
44
Баральяс
19
Фернандо
11
Айртон
7
Шейлон
9
Чурин
23
2-1-1-1-5
1
Фабио
33
Нино
90
Кристиано
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
2
Калегари
30
Мело
8
Мартинелли
14
Натан
14
Кано
6
Энрике
12
Жефферсон
12
Жефферсон
6
Энрике
5
Маранхао
17
Фрейтас
17
Фрейтас
5
Маранхао
23
35
Фернандо
35
Фернандо
23
7
Шейлон
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
7
Шейлон
19
Фернандо
38
Перейра
38
Перейра
19
Фернандо
11
Ариас
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Ариас
14
Натан
15
Араухо
15
Араухо
14
Натан
2
Калегари
38
Паулиста
38
Паулиста
2
Калегари
90
Кристиано
11
Виллиан
11
Виллиан
90
Кристиано
30
Мело
38
Маррони
38
Маррони
30
Мело
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
71
Келвин
ПВ
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
71
Келвин
ПВ
Остались в запасе
2
Марио Пинейда
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
Вчера, 12:25
1
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