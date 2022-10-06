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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Хапоэль БШ
Лех - Хапоэль БШ: обзор матча 06 октября 2022
Лех
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Хапоэль БШ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Хапоэль БШ
86'
Желтая карточка
О. Глазер
84'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Р. Хатуэль
Желтая карточка
Й. Карлстрем
83'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Скурась
81'
72'
Замена
Ю. Энса
️️️️
С. Йехезкель
64'
Замена
А. Селмани
️️️️
Т. Хемед
Замена
Ж. Амарал
️️️️
Ф. Мархвиньски
60'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Р. Муравски
60'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
К. Вельде
60'
46'
Замена
О. Дадья
️️️️
И. Абу
46'
Замена
Д. Мича
️️️️
Т. Йосефи
Желтая карточка
К. Вельде
45'
Замена
П. Ребошу
️️️️
Б. Дуглас
32'
29'
Желтая карточка
Р. Хатуэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Хапоэль БШ
18
Омри Глазер
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
5
Ияд Абу
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
19
Шай Элиас
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Лех
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
15
Дор Мича
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
13
Юджен Энса
ЦП
9
Итай Шехтер
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Беднарек
25
Дагерстол
16
Милич
30
Дуглас
2
Перейра
8
Карлстрем
22
Муравски
10
Мархвиньски
99
Вельде
22
Скурась
9
Ишак
3-3-1-3
18
Глазер
4
Витор
5
Абу
35
Барейро
22
Лопеш
19
Элиас
18
Тиби
30
Йосефи
11
Йехезкель
10
Хемед
77
Хатуэль
30
Дуглас
5
Ребошу
5
Ребошу
30
Дуглас
22
Муравски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
22
Муравски
10
Мархвиньски
7
Амарал
7
Амарал
10
Мархвиньски
99
Вельде
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
99
Вельде
22
Скурась
9
Собич
9
Собич
22
Скурась
5
Абу
30
Дадья
30
Дадья
5
Абу
30
Йосефи
15
Мича
15
Мича
30
Йосефи
77
Хатуэль
15
Шамир
15
Шамир
77
Хатуэль
11
Йехезкель
13
Энса
13
Энса
11
Йехезкель
10
Хемед
9
Селмани
9
Селмани
10
Хемед
Остались в запасе
Лех
Хапоэль БШ
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Ариэль Харуш
ВР
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эльянив Барда
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Остались в запасе
1
Ариэль Харуш
ВР
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Эльянив Барда
Статистика матча Лех - Хапоэль БШ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
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