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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фрайбург - Нант
Фрайбург - Нант: обзор матча 06 октября 2022
Фрайбург
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Нант
48'
Д. Кьерех
72'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Нант
Желтая карточка
Я. Кайтель
90'
84'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Мохамед
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Р. Доан
82'
Замена
К. Шаде
️️️️
Д. Кьерех
82'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
82'
Желтая карточка
К. Гюнтер
78'
78'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Жиротто
78'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Д. Аппиа
ГОЛ! 2:0!
В. Грифо
Пас отдал
К. Гюнтер
72'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
71'
69'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Саймон
69'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
П. Чиривелья
66'
Желтая карточка
М. Мохамед
Желтая карточка
К. Сильдийя
66'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кьерех
Пас отдал
Р. Доан
48'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
18
Роберт Вагнер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Кьерех
20
Доан
11
Грегоритч
25
Сильдийя
3-3-1-2-1
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
8
Аппиа
4
Чиривелья
26
Мерлен
8
Мутуссами
10
Бляс
27
Саймон
42
Мохамед
20
Доан
17
Кюблер
17
Кюблер
20
Доан
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
7
Кьерех
7
Шаде
7
Шаде
7
Кьерех
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
8
Аппиа
14
Корчиа
14
Корчиа
8
Аппиа
4
Чиривелья
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Чиривелья
42
Мохамед
17
Бамба
17
Бамба
42
Мохамед
5
Жиротто
29
Гессан
29
Гессан
5
Жиротто
27
Саймон
37
Ганаго
37
Ганаго
27
Саймон
Остались в запасе
Фрайбург
Нант
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Ноа Атуболу
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Фрайбург - Нант
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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