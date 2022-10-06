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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
РФШ - Истанбул Башакшехир
РФШ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 06 октября 2022
РФШ
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - Истанбул Башакшехир
90'
+4
Желтая карточка
Б. Траоре
Желтая карточка
П. Штейнборс
90'
+3
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Т. Сарич
90'
+2
Желтая карточка
П. Мареш
89'
87'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Л. Лима
87'
Замена
Л. Билья
️️️️
М. Текдемир
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Й. Влалукин
85'
81'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Д. Тюрук
81'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Ж. Кайсара
Замена
В. Максименко
️️️️
А. Илич
81'
Вторая желтая
Т. Шимкович
70'
61'
Желтая карточка
М. Текдемир
Желтая карточка
Т. Шимкович
60'
59'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Алексич
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Э. Сантана
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
43
Жига Липусчек
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
6
Альфусайни Джатта
ОП
26
Стефан Панич
ОП
24
Томислав Сарич
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
РФШ
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
2
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
10
Денис Ракельс
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Штейнборс
43
Липусчек
28
Ягодинскис
77
Влалукин
6
Джатта
26
Панич
24
Сарич
25
Мареш
16
Сантана
81
Шимкович
23
Илич
3-2-2-1-1
16
Зенгезер
6
Лима
9
Алексич
21
Текдемир
80
Кайсара
5
Туба
9
Тюрук
7
Гюрлер
11
Траоре
77
Окака-Чука
23
Илич
2
Максименко
2
Максименко
23
Илич
24
Сарич
17
Зюзинс
17
Зюзинс
24
Сарич
77
Влалукин
10
Ракельс
10
Ракельс
77
Влалукин
16
Сантана
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
16
Сантана
80
Кайсара
42
Саинер
42
Саинер
80
Кайсара
6
Лима
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
6
Лима
9
Алексич
19
Озкан
19
Озкан
9
Алексич
21
Текдемир
6
Билья
6
Билья
21
Текдемир
9
Тюрук
8
Шуиар
8
Шуиар
9
Тюрук
Остались в запасе
РФШ
Истанбул Башакшехир
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Викторс Морозс
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча РФШ - Истанбул Башакшехир
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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