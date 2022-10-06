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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза: обзор матча 06 октября 2022
Атлетико Паранаэнсе
06.10.2022, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Форталеза
90+2'
Пабло
15'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Желтая карточка
Т. Куэльо
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Пабло
90'
+2
85'
Замена
Робсон
️️️️
Т. Гальярдо
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Витиньо
85'
Желтая карточка
Т. Хелено
82'
76'
Желтая карточка
Б. Себальос
75'
Замена
З. Велисон
️️️️
Ромариньо
75'
Замена
Б. Себальос
️️️️
М. Беневенуто
63'
Замена
Мойзес
️️️️
П. Роша
Замена
В. Буэно
️️️️
Д. Теранс
63'
Замена
Ромуло
️️️️
А. Каноббио
63'
Замена
Келлвен
️️️️
Л. Орехуэла
63'
Замена
Кристиан
️️️️
Эрик
46'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Э. Бритес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
80
Давид Теранс
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
92
Пабло
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Форталеза
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
11
Ромариньо
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
40
Ромуло
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
28
Зе Велисон
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
3-2-3-2
24
Бенто
13
Энрике
22
Эрнандес
28
Орехуэла
5
Фернандиньо
14
Эрик
28
Витиньо
80
Теранс
17
Каноббио
44
Хелено
92
Пабло
4-2-2-3
4
Беневенуто
4
Тити
2
Бритес
2
Тинга
88
8
Кайо
32
Роша
11
Ромариньо
91
91
Гальярдо
16
28
Орехуэла
12
Келлвен
12
Келлвен
28
Орехуэла
14
Эрик
18
Кристиан
18
Кристиан
14
Эрик
80
Теранс
15
Буэно
15
Буэно
80
Теранс
28
Витиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
28
Витиньо
17
Каноббио
40
Ромуло
40
Ромуло
17
Каноббио
4
Беневенуто
3
Себальос
3
Себальос
4
Беневенуто
32
Роша
21
Мойзес
21
Мойзес
32
Роша
11
Ромариньо
28
Велисон
28
Велисон
11
Ромариньо
91
Гальярдо
30
Робсон
30
Робсон
91
Гальярдо
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
1
Marcelo Boeck
ВР
27
Фабрисио Байано
ПЗ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
5
Уго Моура
ОП
18
Лео Читтадини
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
27
Фабрисио Байано
ПЗ
8
Рональд
ОП
11
Ромуло Отеро
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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