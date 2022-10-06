Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кельн - Партизан
Кельн - Партизан: обзор матча 06 октября 2022
Кельн
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Партизан
9'
С. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Партизан
Желтая карточка
Д. Любичич
90'
88'
Замена
З. Шехович
️️️️
С. Урошевич
76'
Замена
А. Лутовац
️️️️
А. Павлович
Замена
М. Ут
️️️️
О. Дуда
71'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Ф. Диц
71'
67'
Замена
П. Андраде
️️️️
К. Мениг
Замена
Л. Майна
️️️️
Д. Хусейнбашич
63'
Замена
Й. Хектор
️️️️
К. Педерсен
62'
Замена
Д. Любичич
️️️️
Ф. Кайнц
62'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Маркович
Пас отдал
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
13
Флориан Диц
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
8
Хамиду Траоре
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
46
Рияд Смайич
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
25
Милан Лукач
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
5
Данило Пантич
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
24
Никола Терзич
ПВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Швабе
15
Килиан
4
Сольдо
24
Педерсен
19
Шиндлер
5
Мартель
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
8
Дуда
22
Адамян
13
Диц
3-1-2-1-3
1
Попович
5
Вуячич
15
Маркович
28
Урошевич
8
Траоре
10
Натхо
6
Филипович
11
Мениг
10
Рикарду
20
Павлович
34
Диабате
24
Педерсен
14
Хектор
14
Хектор
24
Педерсен
11
Кайнц
21
Любичич
21
Любичич
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
37
Майна
37
Майна
23
Хусейнбашич
8
Дуда
13
Ут
13
Ут
8
Дуда
13
Диц
27
Тиггес
27
Тиггес
13
Диц
28
Урошевич
3
Шехович
3
Шехович
28
Урошевич
20
Павлович
15
Лутовац
15
Лутовац
20
Павлович
11
Мениг
66
Андраде
66
Андраде
11
Мениг
Остались в запасе
Кельн
Партизан
40
Йонас Урбиг
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
6
Эйе Скири
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
85
Неманья Стеванович
ВР
25
Милан Лукач
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
5
Данило Пантич
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
46
Рияд Смайич
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Георг Штраух
ОП
6
Эйе Скири
ОП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
25
Милан Лукач
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
5
Данило Пантич
ЦП
80
Неманья Йович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Кельн - Партизан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Партизан
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
7 сентября
43
«Партизан» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Партизан» – «Хетафе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хетафе» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+