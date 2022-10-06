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Лига конференций 2026/2027
Вильярреал - Аустрия
Вильярреал - Аустрия: обзор матча 06 октября 2022
Вильярреал
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа C, 3 тур
5 : 0
Завершен
Аустрия
18'
А. Баэна
43'
А. Данжума
76'
Х. Луис Моралес
80'
Х. Луис Моралес
88'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Аустрия
ГОЛ! 5:0!
Х. Луис Моралес
88'
81'
Замена
Р. Вучич
️️️️
М. Браунедер
ГОЛ! 4:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Э. Капу
80'
ГОЛ! 3:0!
Х. Луис Моралес
76'
74'
Замена
Х. Табакович
️️️️
Д. Фиц
74'
Замена
Д. Келеш
️️️️
М. Хускович
71'
Замена
Г. Тигль
️️️️
А. Юкич
Замена
Й. Пино
️️️️
А. Данжума
65'
Замена
Д. Парехо
️️️️
С. Чуквуэзе
65'
Желтая карточка
Э. Капу
57'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Н. Джексон
46'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Коклен
46'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
А. Баэна
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Данжума
Пас отдал
А. Баэна
43'
42'
Желтая карточка
Д. Крайкер
ГОЛ! 1:0!
А. Баэна
Пас отдал
С. Чуквуэзе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Аустрия
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
77
Александар Юкич
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Йоргенсен
22
Мохика
2
Манди
4
Куэнка
4
де ла Фуэнте
13
Коклен
8
Морланес
7
Данжума
10
Баэна
11
Джексон
21
Чуквуэзе
1-1-3-3-2
1
Фрюхтль
5
Мюль
8
Холланд
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
30
Фишер
36
Фиц
47
Крайкер
9
Грубер
29
Хускович
10
Баэна
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Баэна
13
Коклен
6
Капу
6
Капу
13
Коклен
21
Чуквуэзе
10
Парехо
10
Парехо
21
Чуквуэзе
7
Данжума
10
Пино
10
Пино
7
Данжума
11
Джексон
25
Моралес
25
Моралес
11
Джексон
Юкич
39
Тигль
39
Тигль
Юкич
77
Юкич
77
Юкич
29
Хускович
70
Келеш
70
Келеш
29
Хускович
36
Фиц
9
Табакович
9
Табакович
36
Фиц
23
Браунедер
7
Вучич
7
Вучич
23
Браунедер
Остались в запасе
Вильярреал
Аустрия
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
Остались в запасе
13
Lukas Wedl
ВР
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Вильярреал - Аустрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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