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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Ференцварош
Црвена Звезда - Ференцварош: обзор матча 06 октября 2022
Црвена Звезда
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 3 тур
4 : 1
Завершен
Ференцварош
27'
К. Гуелор Канга (П)
35'
С. Митрович
50'
А. Катай
60'
К. Гуелор Канга
71'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Црвена Звезда - Ференцварош
87'
Желтая карточка
Б. Вечеи
Замена
И. Мустафа
️️️️
К. Гуелор Канга
80'
79'
Желтая карточка
М. Кнустер
77'
Замена
Л. Пашка
️️️️
Э. Ботка
Желтая карточка
М. Родич
76'
73'
Желтая карточка
С. Ммае
Замена
Н. Мотика
️️️️
А. Катай
72'
Замена
В. Николич
️️️️
А. Драгович
72'
71'
ГОЛ! 4:1!
К. Закариассен
Пас отдал
Г. Уинго
67'
Замена
А. Гояк
️️️️
Э. Лайдуни
66'
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Нгуэн
Замена
Р. Панков
️️️️
С. Митрович
62'
Замена
С. Срнич
️️️️
С. Саного Жуниор
62'
ГОЛ! 4:0!
К. Гуелор Канга
Пас отдал
М. Иванич
60'
57'
Замена
Б. Вечеи
️️️️
М. Бешич
57'
Замена
Р. Ммае
️️️️
Ф. Боли
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
54'
ГОЛ! 3:0!
А. Катай
Пас отдал
М. Гобельич
50'
ГОЛ! 2:0!
С. Митрович
Пас отдал
А. Пешич
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гуелор Канга
27'
Желтая карточка
А. Драгович
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Ференцварош
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
10
Маркиньос
ЛВ
5
Балинт Вечеи
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
14
Амер Гояк
АП
8
Райан Ммае
ЦФ
4-2-3-1
82
Борян
23
Родич
15
Драгович
16
Эракович
77
Гобельич
35
Жуниор
8
Канга
10
Катай
4
Иванич
7
Митрович
8
Пешич
4-1-2-1-2
90
Дибус
2
Уинго
5
Кнустер
3
Ммае
21
Ботка
17
Бешич
93
Лайдуни
16
Закариассен
93
Нгуэн
14
Траоре
9
Боли
7
Митрович
12
Панков
12
Панков
7
Митрович
15
Драгович
22
Николич
22
Николич
15
Драгович
10
Катай
20
Мотика
20
Мотика
10
Катай
8
Канга
23
Мустафа
23
Мустафа
8
Канга
35
Жуниор
55
Срнич
55
Срнич
35
Жуниор
93
Нгуэн
10
Маркиньос
10
Маркиньос
93
Нгуэн
21
Ботка
6
Пашка
6
Пашка
21
Ботка
17
Бешич
5
Вечеи
5
Вечеи
17
Бешич
93
Лайдуни
14
Гояк
14
Гояк
93
Лайдуни
9
Боли
8
Ммае
8
Ммае
9
Боли
Остались в запасе
Црвена Звезда
Ференцварош
1
Зоран Попович
ВР
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
13
Андерсон Эсити
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
61
Саболч Мергль
ВР
1
Адам Богдан
ВР
13
Андерсон Эсити
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Црвена Звезда - Ференцварош
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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