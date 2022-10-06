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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Монако - Трабзонспор
Монако - Трабзонспор: обзор матча 06 октября 2022
Монако
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 3 тур
3 : 1
Завершен
Трабзонспор
14'
В. Бен-Йеддер
45+2'
В. Бен-Йеддер (П)
55'
А. Дисаси
72'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Трабзонспор
82'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Э. Барди
Желтая карточка
К. Дьятта
74'
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Головин
73'
73'
Замена
А. Омюр
️️️️
М. Сиопис
73'
Замена
Джанини
️️️️
Трезеге
72'
ГОЛ! 3:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
У. Бозок
Замена
Г. Марипан
️️️️
Вандерсон
65'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
М. Камара
65'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Б. Эмболо
57'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
57'
56'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
М. Гамшик
56'
Замена
У. Бозок
️️️️
Ю. Языджи
ГОЛ! 3:0!
А. Дисаси
Пас отдал
Б. Эмболо
55'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Бен-Йеддер
45'
+2
Желтая карточка
Вандерсон
22'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Б. Эмболо
14'
11'
Красная карточка
М. Гомес
4'
Желтая карточка
С. Денсвил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Энис Барди
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
33
Назим Бабаи
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
37
Наджи Унювар
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
15
Дьятта
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
4-2-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
4
Денсвил
5
Бартра
17
Эльмали
6
Сиопис
17
Гамшик
97
Языджи
10
Барди
7
Трезеге
9
Гомес
2
Вандерсон
3
Марипан
3
Марипан
2
Вандерсон
4
Камара
6
Лукас
6
Лукас
4
Камара
10
Головин
18
Минамино
18
Минамино
10
Головин
7
Эмболо
31
Фолланд
31
Фолланд
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
6
Сиопис
33
Омюр
33
Омюр
6
Сиопис
17
Гамшик
9
Бакасетас
9
Бакасетас
17
Гамшик
10
Барди
37
Унювар
37
Унювар
10
Барди
7
Трезеге
21
Джанини
21
Джанини
7
Трезеге
97
Языджи
17
Бозок
17
Бозок
97
Языджи
Остались в запасе
Монако
Трабзонспор
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
33
Назим Бабаи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
33
Назим Бабаи
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Монако - Трабзонспор
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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