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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хартс - Фиорентина
Хартс - Фиорентина: обзор матча 06 октября 2022
Хартс
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа A, 3 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
4'
Р. Мандрагора
42'
К. Куаме
79'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Фиорентина
89'
Замена
Ш. Журковски
️️️️
Д. Бонавентура
79'
ГОЛ! 0:3!
Л. Йович
Пас отдал
К. Куаме
79'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Р. Сапонара
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Б. Маккей
75'
Замена
А. Форрест
️️️️
Д. Джиннелли
75'
74'
Замена
Додо
️️️️
К. Бираги
74'
Замена
А. Бьянко
️️️️
С. Амрабат
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
М. Смит
59'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
56'
Замена
К. Девлин
️️️️
Д. Грант
53'
46'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Игор
42'
ГОЛ! 0:2!
К. Куаме
Желтая карточка
С. Кингсли
25'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мандрагора
Пас отдал
А. Терзич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
14
Кэмерон Девлин
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
21
Коннор Смит
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
3-3-1-2
1
Гордон
3
Кингсли
11
Халидэй
15
Нилсон
20
Кокрейн
8
Грант
14
Киомурцоглу
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
10
Маккей
4-1-2-1-2
95
Голлини
3
Терзич
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
8
Мандрагора
7
Бонавентура
4
Амрабат
17
Сапонара
8
Куаме
9
Йович
2
Смит
13
Аткинсон
13
Аткинсон
2
Смит
8
Грант
14
Девлин
14
Девлин
8
Грант
10
Маккей
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
10
Маккей
11
Джиннелли
14
Форрест
14
Форрест
11
Джиннелли
44
Игор
31
Миленкович
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
17
Додо
17
Додо
3
Бираги
4
Амрабат
42
Бьянко
42
Бьянко
4
Амрабат
7
Бонавентура
14
Журковски
14
Журковски
7
Бонавентура
17
Сапонара
31
Гонсалес
31
Гонсалес
17
Сапонара
Остались в запасе
Хартс
Фиорентина
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
21
Коннор Смит
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ОП
21
Коннор Смит
АП
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Хартс - Фиорентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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