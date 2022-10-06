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Силькеборг - ФКСБ
Силькеборг - ФКСБ: обзор матча 06 октября 2022
Силькеборг
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа B, 3 тур
5 : 0
Завершен
ФКСБ
3'
А. Клинге
8'
К. Куск
35'
Н. Хелениус (П)
58'
С. Тейтур Тордарсон
71'
Т. Адамсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - ФКСБ
87'
Замена
Р. Бухенна
️️️️
Р. Оайдэ
Замена
А. Даль
️️️️
С. Йоргенсен
82'
Замена
Р. Гояни
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
75'
ГОЛ! 5:0!
Т. Адамсен
Пас отдал
Л. Энгель
71'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
Н. Хелениус
67'
Замена
Р. Эстрем
️️️️
О. Сонне
67'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
К. Куск
66'
ГОЛ! 4:0!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
К. Куск
58'
46'
Замена
И. Стоица
️️️️
Б. Русу
46'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
М. Дулкэ
35'
Желтая карточка
Д. Микулеску
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Хелениус
35'
15'
Желтая карточка
М. Дулкэ
ГОЛ! 2:0!
К. Куск
Пас отдал
С. Йоргенсен
8'
ГОЛ! 1:0!
А. Клинге
Пас отдал
С. Йоргенсен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
88
Марко Дулкэ
ОП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
90
Богдан Русу
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
1
Аске Андресен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
10
Ианис Стоица
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
3
Феликс
3
Сальквист
22
Сонне
23
Тордарсон
19
Клинге
7
Куск
6
Бринк
8
Йоргенсен
9
Хелениус
4-1-1-1-1
32
Тарновану
2
Пантя
27
Бобоц
5
Дава
5
Харуц
88
Дулкэ
26
Оайдэ
11
Микулеску
90
Русу
22
Сонне
3
Эстрем
3
Эстрем
22
Сонне
8
Йоргенсен
14
Даль
14
Даль
8
Йоргенсен
23
Тордарсон
23
Гояни
23
Гояни
23
Тордарсон
9
Хелениус
8
Адамсен
8
Адамсен
9
Хелениус
7
Куск
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
7
Куск
26
Оайдэ
5
Бухенна
5
Бухенна
26
Оайдэ
88
Дулкэ
20
Радаславеску
20
Радаславеску
88
Дулкэ
90
Русу
10
Стоица
10
Стоица
90
Русу
Остались в запасе
Силькеборг
ФКСБ
1
Оскар Хедвалль
ВР
1
Аске Андресен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
1
Аске Андресен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Силькеборг - ФКСБ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Информация о матче
Стадион:
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