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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Юргорден
Гент - Юргорден: обзор матча 06 октября 2022
Гент
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Юргорден
38'
М. Даниэльсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Юргорден
90'
+4
Желтая карточка
В. Эдвардсен
90'
+3
Замена
Б. Сабович
️️️️
Р. Шуллер
84'
Замена
Э. Банда
️️️️
Х. Финндель
84'
Замена
Й. Лефгрен
️️️️
Й. Асоро
Замена
Ж. де Сар
️️️️
В. Оджиджа-Офое
84'
73'
Желтая карточка
Й. Асоро
Замена
Нуриу
️️️️
Х. Хонг
72'
71'
Замена
Г. Викхейм
️️️️
Х. Радетинац
67'
Желтая карточка
Х. Экдаль
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Л. Депуатр
46'
Замена
Э. Овусу
️️️️
С. Кумс
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Даниэльсон
Пас отдал
М. Эрикссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Петр Юханссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
14
Хампус Финндель
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Гент
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Юргорден
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
80
Густав Викхейм
ЦФ
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
4-4-2
1
Нарди
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
99
Кюйперс
29
Депуатр
4-4-1-1
1
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
3
Даниэльсон
18
Экдаль
19
Бенгтссон
6
Шуллер
7
Эрикссон
29
Асоро
14
Финндель
9
Радетинац
16
Эдвардсен
24
Кумс
42
Овусу
42
Овусу
24
Кумс
20
Хонг
25
Нуриу
25
Нуриу
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
17
Юлсагер
17
Юлсагер
29
Депуатр
29
Асоро
4
Лефгрен
4
Лефгрен
29
Асоро
6
Шуллер
14
Сабович
14
Сабович
6
Шуллер
14
Финндель
12
Банда
12
Банда
14
Финндель
9
Радетинац
80
Викхейм
80
Викхейм
9
Радетинац
Остались в запасе
Гент
Юргорден
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Элиас Андерссон
ЦП
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
Остались в запасе
1
Андре Пикорнел
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Элиас Андерссон
ЦП
11
Албион Адеми
ЦФ
17
Карл Хольмберг
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Пер Ольссон
Статистика матча Гент - Юргорден
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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