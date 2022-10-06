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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Манчестер Юнайтед
Омония - Манчестер Юнайтед: обзор матча 06 октября 2022
Омония
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 3 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
34'
К. Ансарифард
85'
Н. Панайоту
53'
М. Рэшфорд
63'
А. Марсьяль
84'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Манчестер Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
Л. Шоу
87'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
А. Какулис
87'
ГОЛ! 2:3!
Н. Панайоту
Пас отдал
А. Какулис
85'
84'
ГОЛ! 1:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Р. Безус
️️️️
Н. Милетич
82'
82'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Каземиро
74'
Замена
Фред
️️️️
Антони
Замена
Н. Панайоту
️️️️
М. Дискеруд
72'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Бруно
72'
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Марсьяль
Пас отдал
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Х. Харалампус
62'
61'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
А. Какулис
️️️️
К. Ансарифард
61'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Б. Баркер
61'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
46'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Т. Маласья
46'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Санчо
ГОЛ! 1:0!
К. Ансарифард
Пас отдал
Бруно
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
8
Харалампос Харалампус
АП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Антони
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Омония
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-2-1-4
1
Фабиано
2
Мэтьюз
73
Милетич
26
Ланг
42
Дискеруд
26
Лецяск
8
Харалампус
7
Баркер
17
Ансарифард
7
Бруно
6
Юсте
4-1-3-2
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
6
Мартинес
3
Маласья
5
Каземиро
7
Антони
8
Фернандеш
24
Эриксен
7
Роналду
19
Санчо
42
Дискеруд
5
Панайоту
5
Панайоту
42
Дискеруд
73
Милетич
90
Безус
90
Безус
73
Милетич
7
Бруно
75
Лоизу
75
Лоизу
7
Бруно
17
Ансарифард
9
Какулис
9
Какулис
17
Ансарифард
7
Баркер
13
Папулис
13
Папулис
7
Баркер
3
Маласья
23
Шоу
23
Шоу
3
Маласья
7
Антони
7
Фред
7
Фред
7
Антони
5
Каземиро
8
Мактоминей
8
Мактоминей
5
Каземиро
19
Санчо
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Марсьяль
9
Марсьяль
8
Фернандеш
Остались в запасе
Омония
Манчестер Юнайтед
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Зидан Икбал
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Зидан Икбал
ЦП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Омония - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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