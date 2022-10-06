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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Орландо Сити
Интер Майами - Орландо Сити: обзор матча 06 октября 2022
Интер Майами
06.10.2022, четверг, 03:00
США. МЛС, 41 тур
4 : 1
Завершен
Орландо Сити
1'
Л. Кампана
38'
Г. Игуаин
52'
Г. Игуаин (П)
56'
А. Ласситер
71'
Э. Кара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Орландо Сити
83'
Желтая карточка
Ж. Урсо
Замена
️️️️
Р. Тэйлор
77'
Замена
Б. Ши
️️️️
Г. Игуаин
77'
71'
ГОЛ! 4:1!
Э. Кара
Пас отдал
Ф. Торрес
63'
Замена
У. Картахена
️️️️
М. Перейра
63'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
В. Ульоа
️️️️
И. Вассилев
60'
59'
Желтая карточка
А. Карлос
ГОЛ! 4:0!
А. Ласситер
Пас отдал
Б. Дюк
56'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Игуаин
52'
46'
Замена
Э. Кара
️️️️
Т. Акинделе
46'
Замена
И. Ангуло
️️️️
Б. Мичел
46'
Замена
Руан
️️️️
К. Смит
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
38'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Л. Кампана
33'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кампана
Пас отдал
Р. Тэйлор
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Руан
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
3-3-1-2
2
Йедлин
97
МакВей
37
Лоу
21
Тэйлор
7
Дюк
10
Мота
19
Вассилев
9
Кампана
9
Игуаин
4-3-2-1
1
Галлезе
24
Смит
21
Шлегель
3
Карлос
8
Моутинью
10
Перейра
5
Араухо
30
Урсо
11
Торрес
91
Мичел
13
Акинделе
19
Вассилев
13
Ульоа
13
Ульоа
19
Вассилев
9
Игуаин
20
Ши
20
Ши
9
Игуаин
9
Кампана
7
Ласситер
7
Ласситер
9
Кампана
24
Смит
13
Руан
13
Руан
24
Смит
8
Моутинью
23
Халлидэй
23
Халлидэй
8
Моутинью
10
Перейра
16
Картахена
16
Картахена
10
Перейра
91
Мичел
77
Ангуло
77
Ангуло
91
Мичел
13
Акинделе
9
Кара
9
Кара
13
Акинделе
Остались в запасе
Интер Майами
Орландо Сити
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
8
Андрес Переа
ОП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
8
Андрес Переа
ОП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Интер Майами - Орландо Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
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