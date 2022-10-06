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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Динамо К
Ренн - Динамо К: обзор матча 06 октября 2022
Ренн
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Динамо К
23'
М. Терье
89'
Д. Дуэ
33'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Динамо К
90'
+2
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
Д. Попов
ГОЛ! 2:1!
Д. Дуэ
89'
88'
Желтая карточка
И. Забарный
86'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
Замена
А. Трюффер
️️️️
Б. Бурижо
85'
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Терье
79'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Л. Майер
64'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
А. Гуири
64'
33'
ГОЛ! 1:1!
В. Цыганков
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
А. Гуири
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
24
Мелинг
6
Родон
3
Теате
22
Ассиньон
18
Угочукву
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Гуири
4-3-2-1
71
Бойко
94
Кедзиора
6
Забарный
4
Попов
44
Дубинчак
29
Буяльский
8
Сидорчук
19
Шепелев
11
Цыганков
22
Кабаев
41
Беседин
27
Бурижо
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Бурижо
9
Гуири
14
Дуэ
14
Дуэ
9
Гуири
11
Терье
11
Аблин
11
Аблин
11
Терье
14
Майер
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
14
Майер
4
Попов
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
4
Попов
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
Остались в запасе
Ренн
Динамо К
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ОП
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Ренн - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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