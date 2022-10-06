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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Унион
Мальме - Унион: обзор матча 06 октября 2022
Мальме
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Унион
68'
Ш. Бекер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальме - Унион
90'
+1
Замена
М. Торсбю
️️️️
Ш. Бекер
84'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Я. Хаберер
Замена
М. Зейдан
️️️️
Х. Ларссон
80'
Замена
П. Сейдиу
️️️️
Ж. Сисей
80'
79'
Желтая карточка
Я. Хаберер
74'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Ю. Рюэрсон
74'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
Желтая карточка
Ф. Беймо
73'
68'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Бекер
Пас отдал
Р. Кнохе
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Ж. Инге Бергет
64'
45'
+1
Красная карточка
А. Шафер
Желтая карточка
Э. Ракип
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
1
Исмаэль Диавара
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
15
Жозеф Сисей
ЛВ
6
Оскар Левицки
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Мальме
12
Виктор Андерссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
18
Ромен Гэлл
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
24
Патриот Сейдиу
ПВ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Унион
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-4-1-2
1
Диавара
6
Хаджикадунич
13
Ольссон
2
Беймо
6
Левицки
15
Ларссон
10
Кристиансен
6
Ракип
15
Сисей
92
Телин
14
Бергет
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
5
Дехи
2
Лейте
26
Рюэрсон
8
Хедира
28
Триммель
19
Хаберер
13
Шафер
23
Бекер
9
Джордан
14
Бергет
11
Тойвонен
11
Тойвонен
14
Бергет
15
Ларссон
24
Зейдан
24
Зейдан
15
Ларссон
15
Сисей
24
Сейдиу
24
Сейдиу
15
Сисей
26
Рюэрсон
17
Гисельман
17
Гисельман
26
Рюэрсон
19
Хаберер
78
Харагучи
78
Харагучи
19
Хаберер
23
Бекер
2
Торсбю
2
Торсбю
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
Остались в запасе
Мальме
Унион
12
Виктор Андерссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
18
Ромен Гэлл
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
12
Виктор Андерссон
ВР
27
Йохан Далин
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
18
Ромен Гэлл
ЦП
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Остались в запасе
30
Янник Стайн
ВР
22
Леннарт Грил
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Андреас Георгсон
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Мальме - Унион
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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