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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Атлетико Минейро
Сантос - Атлетико Минейро: обзор матча 06 октября 2022
Сантос
06.10.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
88'
М. Леонардо (П)
72'
Халк
90+3'
И. Фернандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Атлетико Минейро
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Фернандес
90'
+2
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
Ж. Пауло
90'
+2
Красная карточка
Натан
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Леонардо
88'
87'
Желтая карточка
Эверсон
83'
Замена
Ревер
️️️️
Отавио
Желтая карточка
Л. Брага
80'
77'
Замена
Э. Саша
️️️️
Халк
Замена
Сандри
️️️️
К. Санчес
75'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Луан
75'
72'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
Гуга
69'
Замена
Калебе
️️️️
К. Павон
69'
Замена
А. Кардек
️️️️
М. Сарачо
46'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Адемир
42'
Желтая карточка
Адемир
Замена
Л. Брага
️️️️
Й. Сотельдо
34'
32'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Луан
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
94
Отавио
ОП
29
Аллан
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Адемир
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
21
Ауро
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
30
Калебе
ЦП
8
Жаир
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-1-2-2-1
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
4
Бауэрман
23
Натан
5
Фернандес
7
Санчес
30
Сотельдо
7
Луан
20
Габриэль
38
Леонардо
3-1-1-3-2
22
Эверсон
23
Гуга
6
Алонсо
21
Жемерсон
94
Отавио
29
Аллан
7
Адемир
11
Сарачо
7
Халк
16
Додо
7
Павон
7
Санчес
6
Сандри
6
Сандри
7
Санчес
30
Сотельдо
22
Брага
22
Брага
30
Сотельдо
7
Луан
21
Барбоза
21
Барбоза
7
Луан
94
Отавио
4
Ревер
4
Ревер
94
Отавио
7
Адемир
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Адемир
7
Павон
30
Калебе
30
Калебе
7
Павон
7
Халк
8
Саша
8
Саша
7
Халк
11
Сарачо
14
Кардек
14
Кардек
11
Сарачо
Остались в запасе
Сантос
Атлетико Минейро
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
37
Ed Carlos
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
31
Алекс
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
23
Рафаэл
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
51
Иаго
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Сантос - Атлетико Минейро
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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