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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - ПСВ
Цюрих - ПСВ: обзор матча 06 октября 2022
Цюрих
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 5
Завершен
ПСВ
87'
Д. Окита
10'
Й. Вертессен
15'
Й. Вертессен
21'
К. Гакпо
35'
Х. Симонс
55'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - ПСВ
ГОЛ! 1:5!
Д. Окита
Пас отдал
Т. Айегун
87'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
А. Маркезано
71'
Замена
Н. Катич
️️️️
М. Криезиу
71'
67'
Замена
К. Хувер
️️️️
Ф. Макс
61'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
К. Гакпо
61'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Вертессен
61'
Замена
Г. Тил
️️️️
Х. Симонс
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
57'
Замена
Д. Окита
️️️️
Н. Бораниясевич
57'
Замена
К. Метс
️️️️
Ф. Алити
57'
55'
ГОЛ! 0:5!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Верман
46'
Замена
Д. Тезе
️️️️
А. Обиспо
35'
ГОЛ! 0:4!
Х. Симонс
Пас отдал
К. Гакпо
21'
ГОЛ! 0:3!
К. Гакпо
15'
ГОЛ! 0:2!
Й. Вертессен
10'
ГОЛ! 0:1!
Й. Вертессен
Пас отдал
А. Обиспо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
17
Савиньо
ПВ
3-1-4-1-1
25
Брехнер
2
Камбери
31
Криезиу
5
Алити
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
21
Джемаили
19
Маркезано
27
Рохнер
3
Герреро
15
Айегун
4-1-2-2-1
44
Бенитес
2
Мвене
5
Рамальо
4
Обиспо
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
34
Сайбари
7
Симонс
18
Гакпо
11
Вертессен
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
31
Криезиу
25
Катич
25
Катич
31
Криезиу
5
Алити
5
Метс
5
Метс
5
Алити
19
Маркезано
10
Авдияй
10
Авдияй
19
Маркезано
28
Бораниясевич
14
Окита
14
Окита
28
Бораниясевич
4
Обиспо
4
Тезе
4
Тезе
4
Обиспо
30
Макс
25
Хувер
25
Хувер
30
Макс
7
Симонс
20
Тил
20
Тил
7
Симонс
18
Гакпо
11
Бакайоко
11
Бакайоко
18
Гакпо
11
Вертессен
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Вертессен
Остались в запасе
Цюрих
ПСВ
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
34
Джанни Де Нитти
ВР
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Цюрих - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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Вчера, 01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
Вчера, 00:53
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