Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Реал Сосьедад
Шериф - Реал Сосьедад: обзор матча 06 октября 2022
Шериф
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
53'
Д. Сильва
62'
А. Элустондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - Реал Сосьедад
81'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
А. Серлот
77'
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Б. Мендес
77'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
М. Мерино
Замена
П. Кпозо
️️️️
Ф. Визеу
77'
69'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Д. Сильва
69'
Замена
А. Арамбарри
️️️️
А. Сола
Замена
А. Уаттара
️️️️
Пернамбуко
66'
Замена
М. Салифу
️️️️
И. Атимвен
66'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Элустондо
Пас отдал
Б. Мендес
Вторая желтая
М. Куабу
61'
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
А. Серлот
Желтая карточка
И. Атимвен
31'
29'
Желтая карточка
А. Сола
Желтая карточка
М. Куабу
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
8
Мухамед Диоп
АП
88
Седрик Бадоло
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Степан Томас
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Шериф
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
17
Мудасиру Салифу
ЦП
7
Абу Уаттара
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
3-1-3-3
35
Коваль
15
Кики
6
Радельич
63
Зохури
18
Куабу
61
Аканби
88
Бадоло
80
Атимвен
9
Визеу
98
Пернамбуко
8
Диоп
4-2-3-1
1
Ремиро
20
Сола
16
Пачеко
6
Элустондо
15
Рико
6
Гевара
23
Мерино
14
Кубо
21
Сильва
10
Мендес
9
Серлот
9
Визеу
3
Кпозо
3
Кпозо
9
Визеу
80
Атимвен
17
Салифу
17
Салифу
80
Атимвен
98
Пернамбуко
7
Уаттара
7
Уаттара
98
Пернамбуко
20
Сола
4
Арамбарри
4
Арамбарри
20
Сола
23
Мерино
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
23
Мерино
10
Мендес
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
10
Мендес
21
Сильва
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
21
Сильва
9
Серлот
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
9
Серлот
Остались в запасе
Шериф
Реал Сосьедад
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
Главный тренер
Степан Томас
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
33
Сергей Пащенко
ВР
4
Херон
ЛЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Степан Томас
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Шериф - Реал Сосьедад
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Новости команд
Все
Шериф
Реал Сосьедад
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Кристал Пэлас» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
20:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+