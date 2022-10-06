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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Лудогорец
ХИК - Лудогорец: обзор матча 06 октября 2022
ХИК
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
55'
П. Хетемай
10'
М. Тиссера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Лудогорец
87'
Замена
П. Наресси
️️️️
К. Десподов
Желтая карточка
Н. Буджеллаб
86'
80'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
Замена
Б. Радулович
️️️️
П. Хетемай
74'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
С. Хостикка
74'
70'
Замена
И. Тиаго
️️️️
М. Тиссера
70'
Замена
Нонато
️️️️
Шоу
Замена
Э. Олусанья
️️️️
М. Абубакари
64'
61'
Замена
Рик
️️️️
Б. Текпетей
Желтая карточка
Ю. Райтала
58'
ГОЛ! 1:1!
П. Хетемай
Пас отдал
С. Хостикка
55'
Желтая карточка
С. Хостикка
51'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиссера
Пас отдал
Каули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
23
Конор Азар
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
27
Малик Абубакари
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
14
Шоу
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
16
Нонато
ЦП
37
Рик
ПВ
6
Педро Наресси
ЦФ
9
Игор Тиаго
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
2-1-4-1-2
23
Азар
27
Хосконен
22
Райтала
2
Пелтола
56
Хетемай
10
Лингман
23
Сойри
6
Вяяняйнен
24
Браун
7
Хостикка
27
Абубакари
4-1-1-3-1
22
Падт
16
Витри
32
Пластун
24
Вердон
3
Недялков
14
Шоу
24
Пиотровски
77
Десподов
80
Каули
37
Текпетей
17
Тиссера
7
Хостикка
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
7
Хостикка
27
Абубакари
21
Олусанья
21
Олусанья
27
Абубакари
56
Хетемай
25
Радулович
25
Радулович
56
Хетемай
14
Шоу
16
Нонато
16
Нонато
14
Шоу
37
Текпетей
37
Рик
37
Рик
37
Текпетей
77
Десподов
6
Наресси
6
Наресси
77
Десподов
17
Тиссера
9
Тиаго
9
Тиаго
17
Тиссера
Остались в запасе
ХИК
Лудогорец
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
17
Мануэль Мартич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
17
Мануэль Мартич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
17
Каспер Терхо
ПВ
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча ХИК - Лудогорец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
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