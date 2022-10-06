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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Лацио
Штурм - Лацио: обзор матча 06 октября 2022
Штурм
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Лацио
Желтая карточка
О. Китеишвили
90'
+5
Желтая карточка
Й. Зибенхандль
90'
88'
Желтая карточка
Патрик
Замена
А. Боркович
️️️️
А. Прасс
84'
Вторая желтая
Ю. Газибегович
82'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Айети
76'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
75'
74'
Замена
Патрик
️️️️
М. Хила
72'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Педро
Замена
М. Фусейни
️️️️
В. Бевинг
70'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Т. Хорват
69'
63'
Замена
М. Весино
️️️️
С. Милинкович-Савич
46'
Замена
М. Лаццари
️️️️
А. Марушич
46'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Ф. Андерсон
Желтая карточка
Ю. Газибегович
35'
Желтая карточка
С. Хирлендер
34'
25'
Желтая карточка
Д. Катальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Штурм
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Лацио
98
Федерико Магро
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Бевинг
9
Айети
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
26
Романьоли
34
Хила
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
22
Прасс
6
Боркович
6
Боркович
22
Прасс
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
14
Хорват
8
Китеишвили
8
Китеишвили
14
Хорват
9
Айети
11
Саркария
11
Саркария
9
Айети
11
Бевинг
16
Фусейни
16
Фусейни
11
Бевинг
7
Андерсон
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
7
Андерсон
34
Хила
4
Патрик
4
Патрик
34
Хила
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
15
Весино
15
Весино
22
Милинкович-Савич
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
Остались в запасе
Штурм
Лацио
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
98
Федерико Магро
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Штурм - Лацио
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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