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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Бетис
Рома - Бетис: обзор матча 06 октября 2022
Рома
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 3 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
34'
П. Дибала (П)
40'
Г. Родригес
88'
Л. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Бетис
Красная карточка
Н. Дзаньоло
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:2!
Л. Энрике
Пас отдал
Родри
83'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Замена
М. Камара
️️️️
Б. Кристанте
80'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
П. Дибала
80'
75'
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Миранда
75'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
75'
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Гуардадо
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
73'
Желтая карточка
Д. Манчини
71'
60'
Замена
Родри
️️️️
Хоакин
40'
ГОЛ! 1:1!
Г. Родригес
Пас отдал
Л. Энрике
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Дибала
34'
33'
Желтая карточка
А. Гуардадо
32'
Желтая карточка
К. Браво
30'
Желтая карточка
Л. Фелипе
22'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Н. Фекир
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
З. Челик
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
18
Матич
2
Челик
4
Кристанте
10
Дзаньоло
18
Абрахам
21
Дибала
3-2-3-2
1
Браво
2
Пеццелла
5
Фелипе
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
17
Хоакин
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
24
Руйбаль
2
Челик
37
Спинаццола
37
Спинаццола
2
Челик
4
Кристанте
2
Камара
2
Камара
4
Кристанте
21
Дибала
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
21
Дибала
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
33
Миранда
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
33
Миранда
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Карвалью
18
Гуардадо
17
Хоакин
10
Родри
10
Родри
17
Хоакин
10
Фекир
11
Энрике
11
Энрике
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Рома
Бетис
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Рома - Бетис
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
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