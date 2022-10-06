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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Интернасьонал
Фламенго - Интернасьонал: обзор матча 06 октября 2022
Фламенго
06.10.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Интернасьонал
Желтая карточка
Т. Майя
84'
Замена
М. Франка
️️️️
Э. Рибейро
83'
80'
Замена
Т. Лара
️️️️
Г. Меркадо
75'
Замена
Л. Рамос
️️️️
А. Патрик
75'
Замена
Эстевао
️️️️
Алемао
66'
Замена
Р. Моледо
️️️️
Маурисио
66'
Замена
B. Romero
️️️️
П. Энрике
61'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Замена
Матеузиньо
️️️️
Родиней
60'
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Де Арраскаэта
60'
Замена
А. Видаль
️️️️
Ж. Гомес
60'
54'
Желтая карточка
П. Энрике
Желтая карточка
Д. Луис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
9
Алемао
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
30
Виктор Уго
АП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
26
Матеус Франка
ЦФ
Интернасьонал
3
Игор Гомес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
4-4-2
23
Сантос
16
Луис
4
Луис
4
Перейра
23
Родиней
10
Рибейро
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
29
Майя
9
Барбоза
9
Педро
4-1-1-4
13
Кейллер
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
6
Рене
88
Эденилсон
10
Патрик
28
18
Маурисио
7
Энрике
9
Алемао
23
Родиней
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
23
Родиней
35
Гомес
23
Видаль
23
Видаль
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
7
Эвертон
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
26
Франка
26
Франка
10
Рибейро
25
Меркадо
36
Лара
36
Лара
25
Меркадо
9
Алемао
26
Эстевао
26
Эстевао
9
Алемао
18
Маурисио
4
Моледо
4
Моледо
18
Маурисио
10
Патрик
16
Рамос
16
Рамос
10
Патрик
7
Энрике
31
31
7
Энрике
Остались в запасе
Фламенго
Интернасьонал
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
3
Игор Гомес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
7
Давид
ЛВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
Остались в запасе
3
Игор Гомес
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
7
Давид
ЛВ
12
Emerson Júnior
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Фламенго - Интернасьонал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
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2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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