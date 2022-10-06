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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Карабах
Олимпиакос - Карабах: обзор матча 06 октября 2022
Олимпиакос
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
0 : 3
Завершен
Карабах
68'
О. Квабена
82'
М. Вешович
86'
Р. Шейдаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Карабах
90'
+1
Замена
Ф. Озобич
️️️️
О. Квабена
90'
+1
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Вешович
Желтая карточка
М. Вальбуэна
88'
88'
Желтая карточка
Г. Гараев
87'
Желтая карточка
Р. Шейдаев
86'
ГОЛ! 0:3!
Р. Шейдаев
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
П. Сиссе
83'
82'
ГОЛ! 0:2!
М. Вешович
Замена
Х. Ин Бом
️️️️
П. Кунде
74'
Замена
А. Камара
️️️️
Х. У-Джо
74'
68'
ГОЛ! 0:1!
О. Квабена
Пас отдал
К. Боржес
65'
Замена
Ж. Ромао
️️️️
Р. Алмейда
65'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Л. Андраде
Замена
Марсело
️️️️
А. Бухалакис
60'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Г. Родригеш
60'
46'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Э. Джафаргулиев
34'
Желтая карточка
Э. Джафаргулиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
20
Кади Боржес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Олимпиакос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
5
Андреас Ндой
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Джош Боулер
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-1-2-2-1
19
Цолакис
5
Рябчук
2
Пипа
4
Сиссе
24
Врсалько
6
М'Вила
41
Бухалакис
25
Кунде
10
Родригеш
16
Бьель
16
У-Джо
3-1-2-2-2
1
Махаммадалиев
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
23
Вешович
2
Гараев
20
Алмейда
10
Зубир
11
Андраде
20
Боржес
44
Джафаргулиев
18
Квабена
41
Бухалакис
12
Марсело
12
Марсело
41
Бухалакис
25
Кунде
16
Ин Бом
16
Ин Бом
25
Кунде
4
Сиссе
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
4
Сиссе
10
Родригеш
7
Масурас
7
Масурас
10
Родригеш
16
У-Джо
33
Камара
33
Камара
16
У-Джо
23
Вешович
30
Гусейнов
30
Гусейнов
23
Вешович
20
Алмейда
18
Ромао
18
Ромао
20
Алмейда
18
Квабена
19
Озобич
19
Озобич
18
Квабена
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
11
Андраде
7
Шейдаев
7
Шейдаев
11
Андраде
Остались в запасе
Олимпиакос
Карабах
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
11
Джош Боулер
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
11
Джош Боулер
ПВ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Олимпиакос - Карабах
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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