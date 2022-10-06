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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - Шэмрок Роверс
Мольде - Шэмрок Роверс: обзор матча 06 октября 2022
Мольде
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 3 тур
3 : 0
Завершен
Шэмрок Роверс
10'
О. Брюнхильдсен
49'
О. Брюнхильдсен
58'
Э. Хуссэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Шэмрок Роверс
82'
Желтая карточка
Н. Фарруджа
79'
Замена
Д. Уоттс
️️️️
С. Кавана
79'
Замена
Г. Берк
️️️️
А. Грин
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
С. Маннсверк
71'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
М. Гредем
71'
Замена
М. Болли
️️️️
М. Линнес
71'
68'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Р. Финн
68'
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
Д. Феризай
Желтая карточка
Э. Хауган
67'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
63'
60'
Желтая карточка
С. Кавана
ГОЛ! 3:0!
Э. Хуссэйн
58'
55'
Замена
Р. Гаффни
️️️️
А. Эмаху
Желтая карточка
С. Маннсверк
51'
ГОЛ! 2:0!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
К. Эриксен
49'
26'
Желтая карточка
А. Эмаху
ГОЛ! 1:0!
О. Брюнхильдсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
20
Джастин Феризай
ОП
8
Ронан Финн
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
11
Син Кавана
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
18
Виктор Серденюк
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
4-3-3
28
Карлстрем
8
Левик
33
Риса
19
Хауган
25
Линнес
10
Брейвик
8
Хуссэйн
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
28
Гредем
3-3-3-1
1
Маннус
6
Клири
2
Хор
5
Грейс
2
Лайонс
20
Феризай
9
Грин
8
Финн
16
О'Нил
11
Кавана
10
Эмаху
20
Маннсверк
15
Кааса
15
Кааса
20
Маннсверк
28
Гредем
23
Эйкрем
23
Эйкрем
28
Гредем
25
Линнес
14
Болли
14
Болли
25
Линнес
8
Финн
4
Лопеш
4
Лопеш
8
Финн
11
Кавана
7
Уоттс
7
Уоттс
11
Кавана
20
Феризай
20
Фарруджа
20
Фарруджа
20
Феризай
10
Эмаху
20
Гаффни
20
Гаффни
10
Эмаху
9
Грин
10
Берк
10
Берк
9
Грин
Остались в запасе
Мольде
Шэмрок Роверс
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
88
Леон Полс
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
Остались в запасе
88
Леон Полс
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Мольде - Шэмрок Роверс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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