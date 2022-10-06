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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сивасспор - Балкани
Сивасспор - Балкани: обзор матча 06 октября 2022
Сивасспор
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 3 тур
3 : 4
Завершен
Балкани
1'
Ф. Ульвестад
75'
Э. Йесилюрт
90+1'
Э. Йесилюрт
20'
А. Тачи
31'
А. Потоку
66'
М. Кореница
90+4'
Э. Красники
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Балкани
90'
+9
Желтая карточка
Э. Синани
90'
+7
Замена
Д. Зарубица
️️️️
Э. Красники
90'
+7
Замена
В. Туша
️️️️
М. Кореница
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
Э. Красники
ГОЛ! 3:3!
Э. Йесилюрт
90'
+1
Замена
К. Ангильский
️️️️
Ф. Ульвестад
90'
89'
Замена
А. Капра
️️️️
К. Зиба
84'
Замена
А. Бериша
️️️️
А. Ррахмани
Желтая карточка
Д. Саба
78'
77'
Желтая карточка
К. Зиба
Желтая карточка
У. Чифтци
77'
ГОЛ! 2:3!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
Д. Саба
75'
Желтая карточка
К. Н'Жи
73'
66'
ГОЛ! 1:3!
М. Кореница
Пас отдал
А. Тачи
65'
Желтая карточка
Л. Эмерллаху
Замена
М. Палули
️️️️
Х. Арслан
60'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Х. Харисис
46'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
М. Градель
46'
31'
ГОЛ! 1:2!
А. Потоку
Пас отдал
Э. Красники
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Тачи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ульвестад
Пас отдал
Д. Саба
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
91
Диа Саба
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Балкани
77
Стиви Фрашери
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
10
Кендрим Зиба
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Балкани
1
Дашнор Балай
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
99
Лукас Кардосо
ЛВ
18
Леонард Шала
ЦП
8
Деян Зарубица
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
17
Эди Максутай
ЦФ
3-4-3
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
10
Градель
6
Ульвестад
37
Арслан
8
Харисис
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
91
Саба
3-3-1-2-1
77
Фрашери
32
Яшаника
5
Деллова
2
Тачи
14
Синани
14
Эмерллаху
3
Потоку
10
Зиба
7
Кореница
7
Красники
7
Ррахмани
37
Арслан
7
Палули
7
Палули
37
Арслан
8
Харисис
6
Ялчин
6
Ялчин
8
Харисис
10
Градель
9
Н'Жи
9
Н'Жи
10
Градель
6
Ульвестад
19
Ангильский
19
Ангильский
6
Ульвестад
10
Зиба
21
Капра
21
Капра
10
Зиба
7
Красники
8
Зарубица
8
Зарубица
7
Красники
7
Кореница
25
Туша
25
Туша
7
Кореница
7
Ррахмани
99
Бериша
99
Бериша
7
Ррахмани
Остались в запасе
Сивасспор
Балкани
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Дашнор Балай
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
18
Леонард Шала
ЦП
99
Лукас Кардосо
ЛВ
17
Эди Максутай
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
16
Бавер Кучкар
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
Остались в запасе
1
Дашнор Балай
ВР
92
Дамир Люлянович
ВР
18
Леонард Шала
ЦП
99
Лукас Кардосо
ЛВ
17
Эди Максутай
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча Сивасспор - Балкани
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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