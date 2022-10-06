Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Куяба
Брагантино - Куяба: обзор матча 06 октября 2022
Брагантино
06.10.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Куяба
45+5'
W. Popó
60'
Артур
34'
Дейверсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Куяба
Замена
К. Ломонако
️️️️
Артур
90'
+4
Желтая карточка
Адерлан
86'
76'
Желтая карточка
G. Nescau
75'
Замена
K. Osorio
️️️️
Д. Гедес
75'
Замена
G. Nescau
️️️️
A. LuÃs
Замена
Соррисо
️️️️
Хелиньо
75'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Рамон
74'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
W. Popó
72'
Замена
Рамирес
️️️️
Йоран
71'
61'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Вальдивия
ГОЛ! 2:1!
Артур
Пас отдал
Л. Эвангелиста
60'
46'
Замена
M. Silva
️️️️
Камило
45'
+5
Желтая карточка
Денилсон
ГОЛ! 1:1!
W. Popó
45'
+5
45'
+3
Замена
Ж. Лукас
️️️️
И. Кариус
Желтая карточка
Хелиньо
45'
+2
43'
Желтая карточка
Ж. Виларди
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Дейверсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
31
Raul
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Куяба
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
27
Денилсон
ЦП
20
Вальдивия
АП
27
Камило
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Брагантино
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
7
Рамирес
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
48
Guilherme
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
18
Rafael Gava
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
3-2-2-4
13
Рамон
4
Натан
13
Адерлан
30
Эвангелиста
19
Йоран
11
Хелиньо
37
Артур
3
Реалпе
1
Клейтон
9
31
3-1-1-5
13
Гедес
28
Жоаким
33
Эмпереур
27
Денилсон
20
Вальдивия
97
21
Карлос
16
Кариус
6
Виларди
16
Дейверсон
37
Артур
15
Ломонако
15
Ломонако
37
Артур
19
Йоран
7
Рамирес
7
Рамирес
19
Йоран
13
Рамон
25
Силва
25
Силва
13
Рамон
9
96
Эдуардо
96
Эдуардо
9
11
Хелиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
11
Хелиньо
16
Кариус
2
Лукас
2
Лукас
16
Кариус
13
Гедес
33
33
13
Гедес
20
Вальдивия
12
Пирани
12
Пирани
20
Вальдивия
27
Камило
77
77
27
Камило
97
99
99
97
Остались в запасе
Брагантино
Куяба
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
48
Guilherme
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
39
Douglas Mendes
ЦЗ
19
Бруниньо
ЦП
48
Натан Камарго
ЦП
99
Мигел
АП
48
Guilherme
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
30
Лукао
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Брагантино - Куяба
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
Новости команд
Все
Брагантино
Куяба
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+