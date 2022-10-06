Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Буде-Глимт
Арсенал - Буде-Глимт: обзор матча 06 октября 2022
Арсенал
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Буде-Глимт
23'
Э. Нкетиа
28'
Р. Холдинг
85'
Ф. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Буде-Глимт
88'
Замена
Н. Цугель
️️️️
Р. Эспейор
88'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
А. Сампстед
ГОЛ! 3:0!
Ф. Виейра
Пас отдал
Г. Жезус
85'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Э. Нкетиа
82'
73'
Замена
А. Гренбек
️️️️
У. Ветлесен
73'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Д. Мвука
Замена
Б. Уайт
️️️️
К. Тирни
70'
Замена
Б. Сака
️️️️
Маркиньос
58'
Замена
М. Эдегор
️️️️
Г. Джака
58'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Г. Мартинелли
58'
53'
Желтая карточка
А. Сампстед
Желтая карточка
Г. Джака
42'
34'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
ГОЛ! 2:0!
Р. Холдинг
Пас отдал
Ф. Виейра
28'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
К. Тирни
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Тернер
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
5
Томиясу
34
Джака
6
Локонга
20
Виейра
7
Мартинелли
11
Маркиньос
9
Нкетиа
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
18
Мое
10
Ветлесен
14
Салтнес
22
Мвука
90
Пеллегрино
11
Эспейор
63
Тирни
4
Уайт
4
Уайт
63
Тирни
34
Джака
8
Эдегор
8
Эдегор
34
Джака
9
Нкетиа
17
Нелсон
17
Нелсон
9
Нкетиа
11
Маркиньос
7
Сака
7
Сака
11
Маркиньос
7
Мартинелли
9
Жезус
9
Жезус
7
Мартинелли
2
Сампстед
8
Конрадсен
8
Конрадсен
2
Сампстед
10
Ветлесен
11
Гренбек
11
Гренбек
10
Ветлесен
22
Мвука
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
22
Мвука
11
Эспейор
11
Цугель
11
Цугель
11
Эспейор
Остались в запасе
Арсенал
Буде-Глимт
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
24
Мэттью Смит
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
24
Мэттью Смит
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Арсенал - Буде-Глимт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Буде-Глимт
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
16:48
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
24 ноября
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+