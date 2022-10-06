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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Славия - ЧФР Клуж
Славия - ЧФР Клуж: обзор матча 06 октября 2022
Славия
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
45'
Р. Джанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - ЧФР Клуж
90'
+3
Желтая карточка
С. Скуффет
Замена
О. Дорли
️️️️
Д. Юрасек
87'
87'
Замена
Л. Квек
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
77'
Замена
С. Бус
️️️️
Э. Йебоа
77'
Замена
К. Браун
️️️️
Ч. Деяк
74'
Желтая карточка
Э. Йебоа
69'
Замена
С. Малеле
️️️️
Р. Джанга
Замена
И. Траоре
️️️️
Х. Тьехи
69'
Замена
Й. Сор
️️️️
С. Тецл
61'
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Провод
61'
60'
Желтая карточка
Ч. Деяк
51'
Желтая карточка
К. Мухар
45'
ГОЛ! 0:1!
Р. Джанга
Пас отдал
Роджер
Желтая карточка
М. Усор
43'
32'
Желтая карточка
Ю. Матиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
39
Давид Юрасек
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
11
Роджер
АП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Славия
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Эвертон
ЛВ
9
Альберт Лабик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
21
Martin Šubert
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Колар
4
Усу
33
Качараба
23
Дудера
4
Тьехи
39
Юрасек
23
Шевчик
17
Провод
99
Олаинка
8
Усор
11
Тецл
3-2-2-1-2
1
Скуффет
44
Матиас
45
Камора
19
Аджей-Боатенг
23
Маня
20
Колингер
10
Деяк
73
Мухар
11
Роджер
99
Йебоа
32
Джанга
39
Юрасек
19
Дорли
19
Дорли
39
Юрасек
4
Тьехи
12
Траоре
12
Траоре
4
Тьехи
17
Провод
32
Эвертон
32
Эвертон
17
Провод
11
Тецл
11
Сор
11
Сор
11
Тецл
10
Деяк
47
Браун
47
Браун
10
Деяк
19
Аджей-Боатенг
40
Квек
40
Квек
19
Аджей-Боатенг
99
Йебоа
19
Бус
19
Бус
99
Йебоа
32
Джанга
11
Малеле
11
Малеле
32
Джанга
Остались в запасе
Славия
ЧФР Клуж
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
9
Альберт Лабик
ЦП
21
Martin Šubert
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Рарес Гал
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
9
Альберт Лабик
ЦП
21
Martin Šubert
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
44
Эрик Биегон
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
34
Кристиан Балградян
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Славия - ЧФР Клуж
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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