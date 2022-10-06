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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Гойас
Сеара - Гойас: обзор матча 06 октября 2022
Сеара
06.10.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
47'
С. Мендоса
90+3'
Николас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Гойас
90'
+11
Желтая карточка
Л. Диас
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Николас
Пас отдал
Ф. Бастос
85'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Винисиус
84'
Замена
P. Junqueira
️️️️
Д. Белмонте
83'
Желтая карточка
У. Фариас
Замена
I. Geovane
️️️️
Г. Кастильо
81'
Замена
Лима
️️️️
С. Мендоса
81'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Ричардсон
71'
Замена
З. Роберто
️️️️
Жо
71'
Желтая карточка
С. Мендоса
66'
64'
Замена
Николас
️️️️
Диего
Вторая желтая
Вина
61'
Желтая карточка
Вина
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Мендоса
47'
46'
Замена
У. Фариас
️️️️
Савио
Желтая карточка
G. Lacerda
44'
37'
Замена
Л. Диас
️️️️
M. Gabriel
22'
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
Ричардсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
6
Луис Отавио
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
26
Ричардсон
ОП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
29
Вина
АП
21
Жо
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Гойас
16
Савио
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
18
Auremir
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Сеара
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
45
Лима
ПВ
99
Зе Роберто
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
9
Николас
ЦФ
3-1-1-1-5
6
Отавио
14
Рибейро
2
Параиба
26
Ричардсон
8
Кастильо
29
Вина
1
15
12
Луис
7
Мендоса
21
Жо
4-1-2-4
2
Диего
2
Магиньо
40
Рейналдо
16
Савио
10
97
Белмонте
7
Винисиус
18
Рауль
23
5
Халтер
18
7
Мендоса
45
Лима
45
Лима
7
Мендоса
21
Жо
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
21
Жо
8
Кастильо
12
12
8
Кастильо
26
Ричардсон
88
Собрал
88
Собрал
26
Ричардсон
16
Савио
46
Фариас
46
Фариас
16
Савио
7
Винисиус
8
Бастос
8
Бастос
7
Винисиус
10
97
Диас
97
Диас
10
97
Белмонте
17
17
97
Белмонте
2
Диего
9
Николас
9
Николас
2
Диего
Остались в запасе
Сеара
Гойас
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
33
Эрик
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
33
Эрик
ЦФ
95
Jhon Vásquez
ЦФ
50
Vinícius Machado
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Danilo
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
95
Матеус Салес
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Сеара - Гойас
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
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