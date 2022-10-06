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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Словацко - Ницца
Словацко - Ницца: обзор матча 06 октября 2022
Словацко
06.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
54'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Ницца
84'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Н. Пепе
Замена
Ф. Вехета
️️️️
М. Петржела
84'
76'
Замена
Р. Илие
️️️️
С. Диоп
Замена
Л. Козак
️️️️
О. Михалик
74'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
О. Шашинка
64'
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Травник
64'
Замена
М. Доски
️️️️
Д. Хользер
64'
54'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
М. Лемина
Желтая карточка
М. Травник
30'
24'
Желтая карточка
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
3-2-3-2
1
Нгуйен
95
Хользер
91
Калабишка
6
Хофманн
3
Кадлец
27
Томич
10
Травник
20
Хавлик
11
Петржела
17
Михалик
27
Шашинка
4-2-1-1-2
1
Булка
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
20
Аталь
19
Тюрам
99
Лемина
6
Будауи
10
Диоп
9
Лаборд
19
Пепе
95
Хользер
14
Доски
14
Доски
95
Хользер
27
Шашинка
23
Рейнберк
23
Рейнберк
27
Шашинка
10
Травник
28
Даничек
28
Даничек
10
Травник
11
Петржела
27
Вехета
27
Вехета
11
Петржела
17
Михалик
18
Козак
18
Козак
17
Михалик
19
Пепе
21
Рэмзи
21
Рэмзи
19
Пепе
10
Диоп
8
Илие
8
Илие
10
Диоп
Остались в запасе
Словацко
Ницца
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Словацко - Ницца
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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