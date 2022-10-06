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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Юнион СЖ
Брага - Юнион СЖ: обзор матча 06 октября 2022
Брага
06.10.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Юнион СЖ
49'
А. Руис
86'
Г. Нильссон
90+4'
Р. Сайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Юнион СЖ
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Сайкс
Пас отдал
С. Адингра
90'
+3
Желтая карточка
А. Морис
90'
Замена
Р. Сайкс
️️️️
Д. Ванзейр
89'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
Замена
Ж. Горби
️️️️
А. Каштру
89'
Замена
А. Джало
️️️️
А. Руис
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
Г. Нильссон
Пас отдал
С. Адингра
83'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
83'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
И. Кандусс
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Р. Орта
79'
Замена
С. Банза
️️️️
Витинья
79'
67'
Замена
С. Адингра
️️️️
Л. Лапуссен
Замена
Р. Гомеш
️️️️
А. Орта
65'
Желтая карточка
Ф. Силва
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
Пас отдал
Витинья
49'
Желтая карточка
В. Тормена
23'
17'
Желтая карточка
Т. Теума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Витинья
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Брага
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
28
Эрнани Инфанде
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Секейра
70
Силва
10
Рачич
6
Орта
21
Орта
8
Каштру
9
Руис
9
Витинья
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
44
Линен
10
Амани
2
Ньивкоп
10
Теума
94
Лапуссен
22
Бонифаци
13
Ванзейр
21
Орта
16
Лайнес
16
Лайнес
21
Орта
8
Каштру
29
Горби
29
Горби
8
Каштру
6
Орта
21
Гомеш
21
Гомеш
6
Орта
9
Руис
25
Джало
25
Джало
9
Руис
9
Витинья
24
Банза
24
Банза
9
Витинья
13
Ванзейр
26
Сайкс
26
Сайкс
13
Ванзейр
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
94
Лапуссен
7
Адингра
7
Адингра
94
Лапуссен
27
Кандусс
9
Нильссон
9
Нильссон
27
Кандусс
Остались в запасе
Брага
Юнион СЖ
28
Эрнани Инфанде
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
21
Люка Пирар
ВР
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
28
Эрнани Инфанде
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
21
Лукаш Хорничек
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Брага - Юнион СЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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