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Расписание матчей
Лига наций
Уэльс - Польша
Уэльс - Польша: обзор матча 25 сентября 2022
Уэльс
25.09.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа A4, 6 тур
0 : 1
Завершен
Польша
58'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Польша
Желтая карточка
К. Мур
90'
+5
Желтая карточка
Б. Джонсон
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
К. Глик
90'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Б. Берешиньски
88'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Замена
С. Томас
️️️️
К. Робертс
85'
83'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
Ш. Журковски
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Левитт
72'
65'
Замена
К. Пентек
️️️️
К. Свидерски
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Свидерски
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
58'
Желтая карточка
Н. Уильямс
49'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
42'
35'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Дилан Левитт
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
17
Шимон Журковски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
8
Уэс Бернс
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
16
Якуб Пиотровски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-2-1-3
1
Хеннесси
6
Родон
5
Кабанго
16
Норрингтон-Дэвис
16
Моррел
3
Уильямс
23
Левитт
11
Джонсон
20
Джеймс
11
Бэйл
3-3-2-2
1
Щесны
5
Беднарек
15
Глик
14
Кивиор
18
Берешиньски
10
Крыховяк
21
Залевски
17
Журковски
10
Зелински
9
Левандовски
11
Свидерски
23
Левитт
17
Колуилл
17
Колуилл
23
Левитт
14
Робертс
19
Томас
19
Томас
14
Робертс
16
Норрингтон-Дэвис
13
Мур
13
Мур
16
Норрингтон-Дэвис
18
Берешиньски
25
Гумни
25
Гумни
18
Берешиньски
17
Журковски
20
Шиманьски
20
Шиманьски
17
Журковски
11
Свидерски
23
Пентек
23
Пентек
11
Свидерски
Остались в запасе
Уэльс
Польша
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
18
Марк Харрис
ЦП
9
Тайлер Робертс
ЦФ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Остались в запасе
17
Михал Скурась
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Уэльс - Польша
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
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