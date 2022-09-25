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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Гватемала
Колумбия - Гватемала: обзор матча 25 сентября 2022
Колумбия
25.09.2022, воскресенье, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Колумбия - Гватемала
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0
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Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
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0 : 1
03.10.2026
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Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
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Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
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3 : 1
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Алжир
7 : 0
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