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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Уфа
Акрон - Уфа: обзор матча 25 сентября 2022
Акрон
25.09.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
64'
К. Базелюк (П)
46'
К. Плиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Уфа
85'
Желтая карточка
З. Плиев
79'
Замена
Д. Ортис
️️️️
А. Сухов
78'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Замена
К. Гираев
️️️️
К. Базелюк
69'
Замена
Е. Песегов
️️️️
В. Азаров
68'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Килин
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Базелюк
64'
61'
Замена
А. Погосов
️️️️
Э. Касинтура
46'
ГОЛ! 0:1!
К. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
71
Максим Матвеев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
15
Александр Масалов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Волков
71
Матвеев
58
Зуев
4
Рогач
90
Шакуро
6
Макаров
27
Чудин
99
Палиенко
18
Килин
10
Базелюк
99
Азаров
3-2-1-2-1
81
Кукушкин
15
Масалов
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
11
Темников
3
Плиев
50
Голубев
17
Касинтура
7
Никитин
84
Молтенинов
10
Базелюк
9
Гираев
9
Гираев
10
Базелюк
99
Азаров
7
Песегов
7
Песегов
99
Азаров
18
Килин
77
Сасин
77
Сасин
18
Килин
17
Касинтура
24
Погосов
24
Погосов
17
Касинтура
33
Сухов
70
Ортис
70
Ортис
33
Сухов
Остались в запасе
Акрон
Уфа
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Денис Попов
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
68
Ефим Бойцов
ЦП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
23
Данил Ахатов
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Денис Попов
Статистика матча Акрон - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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