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Расписание матчей
Лига наций
Люксембург - Литва
Люксембург - Литва: обзор матча 25 сентября 2022
Люксембург
25.09.2022, воскресенье, 21:45
Лига наций, группа C1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Литва
88'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Литва
Замена
Д. Пиментель
️️️️
С. Тилль
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Бонерт
90'
+3
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
М. Мартинс
90'
Замена
Т. Рупиль
️️️️
И. Санчес
90'
Желтая карточка
Ж. Родригес
89'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Родригес
Пас отдал
Л. Баррейро
88'
Замена
Л. Жерсон
️️️️
В. Тиль
79'
Желтая карточка
Л. Баррейро
78'
78'
Замена
Т. Калинаускас
️️️️
В. Сливка
78'
Замена
С. Миколюнас
️️️️
Р. Баравикас
71'
Замена
А. Должников
️️️️
П. Голубицкас
65'
Желтая карточка
Ф. Черных
51'
Желтая карточка
П. Голубицкас
43'
Замена
Н. Зебраускас
️️️️
Д. Бараускас
34'
Желтая карточка
В. Сливка
15'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
Желтая карточка
В. Тиль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
17
Мика Пинту
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
6
Бенас Шаткус
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
23
Элдин Латик
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
6
Диогу Пиментель
ОП
7
Ларс Жерсон
ЦП
14
Эрик Вейга
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
8
Натанас Зебраускас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
20
Титас Милашюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
3-5-1-1
1
Морис
17
Пинту
2
Шано
22
Мартинс
16
Баррейро
21
Тилль
11
Тиль
10
Синани
18
Янс
7
Санчес
10
Родригес
4-5-1
23
Барткус
6
Шаткус
4
Гирдвайнис
21
Бараускас
23
Баравикас
14
Сливка
6
Воробьевас
16
Шимкус
22
Голубицкас
11
Новиковас
10
Черных
21
Тилль
6
Пиментель
6
Пиментель
21
Тилль
11
Тиль
7
Жерсон
7
Жерсон
11
Тиль
7
Санчес
10
Рупиль
10
Рупиль
7
Санчес
22
Мартинс
4
Бонерт
4
Бонерт
22
Мартинс
21
Бараускас
8
Зебраускас
8
Зебраускас
21
Бараускас
23
Баравикас
13
Миколюнас
13
Миколюнас
23
Баравикас
14
Сливка
10
Калинаускас
10
Калинаускас
14
Сливка
22
Голубицкас
7
Должников
7
Должников
22
Голубицкас
Остались в запасе
Люксембург
Литва
12
Ральф Шон
ВР
23
Элдин Латик
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
20
Титас Милашюс
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
23
Элдин Латик
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Игнас Плукас
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
19
Линас Мегелайтис
ОП
20
Титас Милашюс
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Люксембург - Литва
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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