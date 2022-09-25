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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Нефтехимик
Краснодар-2 - Нефтехимик: обзор матча 25 сентября 2022
Краснодар-2
25.09.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Нефтехимик
90'
+3
Замена
А. Котик
️️️️
М. Уридия
Желтая карточка
Д. Кратков
84'
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Карпов
79'
Желтая карточка
М. Кутовой
75'
66'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
М. Лайкин
Замена
М. Кутовой
️️️️
И. Манелов
61'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
А. Мацукатов
61'
46'
Замена
П. Котов
️️️️
И. Школик
46'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
В. Москвичев
46'
Замена
Р. Денисов
️️️️
М. Барсов
Желтая карточка
В. Якимов
43'
31'
Желтая карточка
В. Москвичев
Замена
Д. Кратков
️️️️
Д. Кучугура
29'
Желтая карточка
И. Манелов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
13
Станислав Пузанов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
5
Владимир Москвичев
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
19
Никита Плотников
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Штепа
44
Исаенко
44
Сухорученко
13
Пузанов
23
Якимов
18
Ндука
15
Мацукатов
70
Самко
94
Кучугура
2
Манелов
11
Карпов
3-2-3-2
1
Голубев
21
Бердников
44
Калугин
5
Зорин
5
Москвичев
83
Лайкин
2
Ситдиков
20
Школик
21
Галиулин
25
Уридия
14
Барсов
94
Кучугура
88
Кратков
88
Кратков
94
Кучугура
15
Мацукатов
17
Кокоев
17
Кокоев
15
Мацукатов
11
Карпов
20
Халназаров
20
Халназаров
11
Карпов
2
Манелов
90
Кутовой
90
Кутовой
2
Манелов
5
Москвичев
2
Хубаев
2
Хубаев
5
Москвичев
20
Школик
17
Котов
17
Котов
20
Школик
14
Барсов
16
Денисов
16
Денисов
14
Барсов
83
Лайкин
10
Янушковский
10
Янушковский
83
Лайкин
25
Уридия
9
Котик
9
Котик
25
Уридия
Остались в запасе
Краснодар-2
Нефтехимик
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
19
Никита Плотников
ОП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
96
Игорь Обухов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
19
Никита Плотников
ОП
11
Руслан Апеков
ЛВ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Краснодар-2 - Нефтехимик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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Краснодар-2
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